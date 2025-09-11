Минобороны отменяет военные билеты в Украине: когда и на что могут их заменить

Зарегистрированный 25 августа приказ Минобороны отменяет военные билеты рядового, сержантского и старшинского состава украинской армии. Согласно документу, изменения вступят в силу 1 июня 2026 года.

Приказ от 19 августа 2025 года №556, которым Министерство обороны Украины отменяет приказ от 10 апреля 2017 года №206, опубликован на платформе ЛІГА:ЗАКОН. В тексте документа говорится, что он должен вступить в силу 1 июня 2026-го.

В приказе говорится, что остатки бланков должны будут использоваться, пока не израсходуются полностью, но не позднее 1 июня.

О том, что Минобороны отменяет бумажные военные билеты, писало издание Ukrainian Military Pages в мае. Журналисты рассказали о замене бумажных военных билетов на военные идентификационные карточки (military identification card). По данным издания, после введения карточек Минобороны отменит бумажные военные документы рядовых, сержантов и старшего состава, удостоверения офицеров ВСУ и Государственной специальной службы транспорта, а также удостоверение генерала (адмирала) Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 10 августа в Министерстве обороны разъясняли, имеют ли право забронированных мужчин направить на ВВК. Согласно постановлению ведомства, на медицинский осмотр с "бронью" или отсрочкой можно направить только добровольцев по контракту, ограниченно годных, не прошедших повторный осмотр, и тех, кто самостоятельно изъявил такое желание.

Представитель Министерства обороны Орест Дрималовский 6 сентября рассказал, что запрещено работникам ТЦК при использовании бодикамер. По его словам, строго запрещено удалять, изменять записи или выключать камеру.