Минобороны уточнило процедуру ВВК для военнослужащих, проходящих лечение за рубежом: что изменилось

Военнослужащие, проходящие лечение за рубежом, теперь могут удаленно пройти военно-медицинскую экспертизу и получить заключение ВВК. По возвращении в Украину повторно подтверждать это заключение не требуется.

Согласно информации Минобороны Украины, соответствующие изменения уже внесены в приказ Минобороны № 402. Ими уточнена соответствующая процедура, определен перечень необходимых документов и установлены четкие сроки их рассмотрения.

Медицинские документы иностранного медицинского учреждения необходимо перевести на украинский язык и заверить. На их основании ВВК может определить, необходимо ли продолжать лечение, а также пригодность или непригодность к военной службе.

Каковы сроки

ВЛК рассматривает полный пакет документов в течение 10 дней.

Воинская часть доводит решение до сведения военнослужащего в течение 3 дней после получения справки ВВК.

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Решение оформляется в электронном виде. Его копию можно получить через воинскую часть, в том числе по электронной почте.

Каковы этапы прохождения медкомиссии

Этап 1: представление медицинских документов командиру

Защитник или его законный представитель передает копии медицинских документов иностранного медицинского учреждения командиру своей воинской части или другому уполномоченному лицу. Документы должны быть переведены на украинский язык и заверены. В документах должен быть указан диагноз в соответствии с Международной классификацией болезней — МКБ-10 или МКБ-11.

Этап 2: передача документов в гарнизонную ВВК

Воинская часть передает документы вместе с направлением в гарнизонную военно-медицинскую комиссию, которая осуществляет свою деятельность на базе ВМКЦ регионов или НВМКЦ "ГВКГ".

Этап 3: рассмотрение медицинских документов врачами ВВК

ВЛК в установленном составе рассматривает полный пакет документов в течение 10 дней.

Этап 4: определение необходимости лечения или годности к службе

По итогам рассмотрения ВВК определяет необходимость (или отсутствие необходимости) в длительном лечении либо устанавливает годность (или негодность) к военной службе, после чего выносит соответствующее постановление.

Этап 5: получение постановления ВВК

Оформленное постановление ВВК направляется в воинскую часть. Воинская часть доводит решение ВВК до сведения военнослужащего в течение трёх дней с момента получения справки ВВК. При необходимости — через родственников, законных представителей, других уполномоченных лиц и т. п.

Напомним, ранее Минобороны отменило бумажные военные билеты для рядового, сержантского и старшинского состава украинской армии.

Кроме того, Фокус сообщал, что украинские военные начали фиксировать задержки с выплатой премий и боевых надбавок.