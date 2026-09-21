Боевые и премии задерживают: военный рассказал, как дефицит бюджета влияет на ВСУ

Украинские военные начали фиксировать задержки некоторых выплат. В частности, речь идет о премиях и боевых выплатах. Нехватка средств уже сказывается на военнослужащих на местном уровне и влияет на отдельные подразделения украинской армии.

Об этом заявил офицер командования штурмовых войск Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в эфире "Вечер.LIVE".

По его словам, несмотря на то, что денежное обеспечение армии остается главным бюджетным приоритетом, задержки с некоторыми выплатами все же имеют место.

"Я не могу говорить от имени всей армии. Такая информация есть у Генерального штаба. Могу сказать о тех подразделениях, которые я знаю: да, есть небольшие задержки с выплатами. Премии, боевые — да, есть небольшие задержки, но чтобы на два-три месяца (задерживались, — ред.), я не слышал, но небольшие задержки есть. И мы понимаем, что ситуация с военными выплатами находится в приоритете, но это ощущается в некоторых родах войск", — рассказал военный.

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Бюджетный дефицит в Украине: что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский признал на саммите "Карпатской восьмерки", что в Украине не хватает средств даже на дроны-перехватчики для борьбы с реактивными "Шахедами".

Кроме того, из-за дефицита бюджета Украины правительство вряд ли пойдет на замораживание социальных выплат, в частности пенсий, рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ. Могут возникать краткосрочные задержки, но их может и не быть.

Кроме того, народный депутат от партии "Слуга народа" и председатель бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа рассказала о последствиях дефицита бюджета Украины. По словам Подласы, правительство прекратило финансировать подготовку к зиме 2026–2027 годов, и деньги могут появиться только в декабре.