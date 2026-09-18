Не исключают эмиссию: в Украине возможна задержка пенсий из-за дефицита бюджета (видео)

Из-за дефицита бюджета Украины правительство вряд ли пойдет на замораживание социальных выплат, в том числе пенсий, рассказал финансовый аналитик. Будут возникать краткосрочные задержки, но их может и не быть. Для обеспечения этих выплат может идти речь о печатании денег, и это будет меньший риск, чем замораживание выплат. Какие проблемы ждут граждан из-за проблем с украинским бюджетом?

О возможности задержки выплаты пенсий в эфире телеканала "Новости Live" рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. По мнению Куща, речь идет о "кассовых разрывах" продолжительностью 3–5 дней.

Бюджет Украины — Кущ о пенсиях, смотрите с 13:55

Эксперт ответил на вопрос ведущего, который поинтересовался влиянием бюджетного дефицита Украины на пенсии. Кущ отреагировал на недавние слова министра финансов Сергея Марченко, который допустил возможность "монетарных механизмов восполнения бюджетного дефицита", а премьер-министр Сергей Корецкий по этой теме высказался "более дипломатично".

"Я пока не вижу рисков приостановки или, скажем, заморозки социальных выплат, потому что, знаете, напечатать деньги для экономики будет менее вредно, чем не выплатить социальные трансферты", — прозвучало в эфире.

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Другие тезисы гостя студии касались значительного дефицита, о котором было известно с начала года, зависимости от внешних доноров, опасности эмиссии гривны, что приведет к росту инфляции. Также звучала критика налогообложение посылок из-за рубежа, поддержанного в Верховной Раде. Что касается посылок, спикер сказал, что это налогообложение принесет бюджету лишь 10 млрд долл. и что это "ничтожная сумма".

Бюджет Украины — какие последствия будет иметь дефицит осенью 2026 года

Отметим, что Фокус писал о дефиците бюджета Украины и о мерах, которые принимает правительство в этих условиях. В частности, 1 сентября Сергей Корецкий заявил, что сокращаются все расходы, кроме социальных и военных. Кроме того, чиновник пояснил, что Украина может получить часть из 27 млрд долл. от западных доноров, если примет ряд законодательных актов (среди них — о налогообложении посылок). Позже появилось заявление народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, которая уточнила, что все выплаты из бюджета приостанавливаются, кроме трех: социальная помощь "плюс" пенсии, зарплаты бюджетникам и денежное довольствие военным. Об этом же высказалась глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, которая обратила внимание на ещё одну сторону проблемы: из-за бюджетного дефицита прекратили финансирование подготовки к зиме. Депутат объяснила, что не будет денег на строительство укрытий для больниц и школ, защитных сооружений для объектов инфраструктуры. Все эти расходы перенесли на декабрь 2026 года, и опасность заключается в том, что деньги могут не успеть потратить, даже если они поступят на счета.

Напоминаем, что 18 сентября Фокус опубликовал материал о дефиците бюджета Украины в 2026 году, пытаясь найти ответ на вопрос, почему он возник и что делать дальше.