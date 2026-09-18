Не відкидають емісію: в Україні можлива затримка пенсій через дефіцит бюджету (відео)

Через дефіцит бюджету України уряд навряд чи піде на заморожування соціальних виплат, у тому числі, пенсій, розповів фінансовий аналітик. Виникатимуть короткотривалі затримки, але їх може не бути. Задля проведення цих виплат може іти мова про друкування грошей, і це буде менший ризик, ніж заморожування виплат. Які проблеми очікують громадян через проблеми з українським бюджетом?

Про можливість затримки виплати пенсій в ефірі телеканалу "Новини Live" сказав економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ. На думку Куща, ідеться про "касові розриви" тривалістю 3-5 днів.

Бюджет України — Кущ про пенсії див з 13:55

Експерт відповів на питання ведучого, який цікавився впливом дефіциту бюджету України на пенсії. Кущ відреагував на недавні слова міністра фінансів Сергія Марченка, який припустив можливість "монетарних механізмів наповнення дефіциту бюджету", а прем'єр-міністр Сергій Корецький на цю тему висловився "більш дипломатично".

"Я поки що не бачу ризиків призупинення чи там заморозки соціальних виплат, тому що це, знаєте, надрукувати гроші для економіки буде менш шкідливо, ніж не виплатити соціальні трансфери", — пролунало в ефірі.

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Інші тези гостя студії стосувались великого дефіциту, про який було відомо з початку року, залежності від зовнішніх донорів, небезпеки емісії гривні, що призведе до зростання на інфляції. Також була критика оподаткування посилок з-за кордону, яке підтримали у Верховній Раді. Щодо посилок спікер сказав, що це оподаткування принесе бюджету лише 10 млрд дол. і що це "мізерна сума".

Бюджет України — які наслідки дефіциту восени 2026 року

Зазначимо, Фокус писав про дефіцит бюджету України та про заходи, який вживає уряд у цих умовах. Зокрема, 1 вересня Сергій Корецкий заявив, що урізаються усі видатки, окрім соціальних та військових. Крім того, посадовець пояснив, що Україна може отримати частину від 27 млрд дол. західних донорів, якщо прийме низку законодавчих актів (серед них — про оподаткування посилок). Згодом з'явилась заява нардепки Ольги Василевської-Смаглюк, яка уточнила, що усі виплати бюджету призупиняються, окрім трьох: соціальна допомога "плюс" пенсії, зарплати бюджетникам та грошова допомога військовим. Про це ж висловилась глава бюджетного комітету Роксолана Підласа, яка звернула увагу на ще одну сторону проблеми: через бюджетний дефіцит припинили фінансування підготовки до зими. Нардепка пояснила, що не буде грошей на будівництво укриттів для лікарень та шкіл, захисних споруд для об'єктів інфраструктури. Усі такі витрати перенесли на грудень 2026 року і небезпека полягає в тому, що гроші можуть не встигнути витратити, навіть якщо вони зайдуть на рахунки.

Нагадуємо, 18 вересня Фокус опублікував матеріал про дефіцит бюджету України у 2026 році, шукаючи відповідь на питання, чому він з'явився і що робити далі.