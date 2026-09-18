"Космический дефицит бюджета": о чем говорил Зеленский на первом саммите C8 в Буковеле

Владимир Зеленский признал на саммите "Карпатской восьмерки", что в Украине не хватает денег даже на дроны-перехватчики против реактивных "Шахедов".

Президент Владимир Зеленский объявил о создании формата "Карпатской восьмерки" (С8), в который вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия и Евросоюз. Первый саммит в этом формате начался сегодня в Карпатах. И во время общения с журналистами Зеленский откровенно заявил о нехватке денег.

Встреча Зеленского и "Карпатской восьмерки"

Журналисты канала ТСН задали вопрос об испытаниях дронов-перехватчиков "Шахедов". Зеленский ответил, что две компании уже успешно прошли боевые испытания.

"Это большой позитив, скажу вам честно, но мы хотим ознакомиться со всеми испытаниями и изучить, как можно максимально ускорить этот процесс и наладить массовое производство. Мы ведем переговоры с этими компаниями, уже подписываются контракты… Я думаю, что у нас всё получится. Эти два примера уже вселяют, знаете, такой оптимизм, какой-то позитив и веру", — сказал Зеленский.

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Развивая свою мысль, он отметил, что для оптимизма ещё нужны деньги.

"Будем заниматься этим вопросом. Занимаемся. Там также есть некоторые положительные моменты. Вчера разговаривали с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы с ней встретимся в ближайшее время. Готовим некоторые предложения по преодолению того дефицита, о котором я говорил, — космического, между нами говоря", — сказал президент.

Впрочем, Зеленский отметил, что выход будет найден, уже есть некоторые договоренности, и перехватчики для реактивных "Шахедов" будут массово производиться: "Нужно сейчас, каждый день всех подгоняем. Вы даже не представляете, как, каким образом и какими словами и действиями. Ну что делать?"

Напомним, Россия готовит новую воздушную угрозу для Украины — недорогие крылатые ракеты и реактивные дроны, способные разгоняться до 750 км/ч, маневрировать и летать на сверхнизких высотах. По оценкам, массово они могут появиться уже примерно через полгода. Фокус разбирался, чем Украина сможет их сбивать.

Для части западных регионов Украины массированные атаки обычных шахидов стали неожиданностью. В то же время в регионах уже начали интересоваться средствами противовоздушной обороны и перехватчиками.