"Космічний дефіцит бюджету": про що говорив Зеленський на першому саміті C8 у Буковелі

Володимир Зеленський визнав на саміті Карпатської вісімки, що в Україні бракує грошей навіть на дрони-перехоплювачі проти реактивних "Шахедів".

Президент Володимир Зеленський оголосив про створення формату Карпатської вісімки (С8), до якого ввійшли Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина та Євросоюз. Перший саміт цього формату розпочався сьогодні в Карпатах. І під час спілкування із журналістами Зеленський відверто заявив про брак грошей.

Зустріч Зеленського та Карпатської вісімки

Журналісти каналу ТСН задали питання про випробування дронів-перехоплювачів "шахідів". Зеленський відповів, що дві компанії вже успішно пройшли бойові випробування.

"Це великий позитив, скажу вам чесно, але ми хочемо побачити всі випробування і подивитись формат, як це можна максимально пришвидшити і зробити масове виробництво. Ми говоримо з цими компаніями, вже підписуються контракти… Я думаю, що у нас буде успіх. Ці два приклада, вони вже дають якийсь, знаєте, так оптимізм, якийсь позитив і віру", - сказав Зеленський.

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Продовжуючи свою думку, він зазначив, що до оптимізму ще потрібні гроші.

"Будемо займатись цим питанням. займаємось. Там також є деякі позитивні моменти. Вчора говорили з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми з нею зустрінемось найближчим часом. Готуємо деякі пропозиції виходити з дефіциту того, про який я говорив, космічний, між нами говорячи", - сказав президент.

Втім, Зеленський зазначив, що вихід буде знайдено, вже є деякі домовленості і перехоплювачі для реактивних "шахедів" будуть масово вироблятись: "Потрібно зараз, кожного дня всіх підганяємо. Ви навіть не уявляєте, як, яким чином і якими словами і діями. Ну що робить?"

Нагадаємо, Росія готує нову повітряну загрозу для України — дешеві крилаті ракети та реактивні дрони, здатні розганятися до 750 км/год, маневрувати й летіти на надмалих висотах. За оцінками, масово з'явитися вони можуть уже приблизно за пів року. Фокус розбирався, чим Україна зможе їх збивати.

Для частини західних регіонів України масовані атаки звичайних шахедів стали несподіванкою. Водночас у регіонах уже почали цікавитися засобами протиповітряної оборони та перехоплювачами.