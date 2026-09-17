Захід України виявився неготовим до масованих атак шахедів: "Флеш" розповів, що буде далі

Для частини західних регіонів України масовані атаки звичайних шахедів стали несподіваними. Водночас у регіонах уже почали цікавитися засобами протиповітряної оборони та перехоплювачами.

Про це повідомив позаштатний радник президента з технологічних питань та експерт Сергій Бескрестнов із позивним “Флеш” в інтерв’ю Radio NV.

За його словами, приватні компанії, громади та місцева влада із західних областей почали запитувати про приватну ППО, перехоплювачі, можливість їх придбання, ліцензування та підготовку пілотів.

“Для частини заходу це було неочікувано”, — сказав Флеш.

Експерт пояснив, що 13 вересня Росія масовано застосувала по заходу України звичайні бензинові шахеди. За його словами, російські військові накопичили їх за літо та використали в перший день із поганою погодою, коли операторам перехоплювачів було складніше бачити дрони через камери.

Видео дня

Флеш зазначив, що звичайні шахеди масово пройшли на захід України та атакували об’єкти. Раніше такі дрони переважно застосовували біля кордону, зокрема через коротку відстань до цілей та складні умови для роботи перехоплювачів.

Окремо експерт розповів про можливе використання російськими шахедами комерційних LTE-мереж Білорусі. За його спостереженнями, дрони тримаються біля білоруського кордону, а російські SIM-карти мають роумінг із білоруськими мережами.

Водночас Бескрестнов наголосив, що наразі немає даних про те, що Росія безпосередньо використовує територію Білорусі для запуску шахедів. За його словами, йдеться про можливість передачі службової інформації та телеметрії через LTE, а не про онлайн-керування дроном.

За словами “Флеша”, Росія також може використовувати особливості місцевості вздовж кордону з Білоруссю. Ліси, болота та відсутність доріг ускладнюють роботу радіолокаційних станцій і перехоплювачів.

Україні потрібні нові перехоплювачі

Окремою проблемою він назвав реактивні шахеди. За його словами, Росія відмовилася від виробництва “Герані-3”, швидкість якої становила близько 280–320 км/год, і перейшла до “Герані-4”, яка може розвивати 300–400, 500 і навіть 550 км/год.

Через це, зазначив експерт, Україні потрібні нові перехоплювачі зі швидкістю 600–700 км/год. Наразі розробляють щонайменше кілька варіантів таких систем, однак їм потрібен час для випробувань та створення тактики застосування.

Флеш також розповів про три варіанти реактивних шахедів. Частина використовує супутникову навігацію, інші мають камеру та можливість керування, а шахеди типу “Сікер” оснащені камерою з 30-кратним збільшенням і можуть автоматично атакувати захоплену ціль.

За його словами, проти “Сікера” РЕБ не має впливу після захоплення цілі, оскільки дрон використовує оптичну навігацію.

Нові технології РФ

Водночас Флеш заявив, що Росія вже працює над наступною технологією — дешевими малими крилатими ракетами. Він назвав серед них “Бандероль”, “Дань-Т”, “Дань-М” та “Гербера-5”. За його словами, їхня швидкість може становити 500–750 км/год.

Ракета "Бандероль" Фото: Telegram

“У нас зараз є п’ять, буквально пів року для того, щоб зробити і побудувати наші такі дешеві твердопаливні ракети”, — сказав Флеш.

Дрон "Гербера" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Нагадаємо, під час російської атаки 28 серпня реактивний “Шахед” пролетів близько 960 км і дістався Волинської області. OSINT-аналітики зазначали, що до цього безпілотники такого типу не долали подібної відстані.

Раніше, 18 серпня, реактивний “Шахед” уперше зафіксували на території Рівненської області. За оцінками аналітиків, тоді дрон подолав приблизно 900 км.