Запад Украины оказался неготов к массированным атакам шахедов: "Флеш" рассказал, что будет дальше

Для части западных регионов Украины массированные атаки обычных шахидов стали неожиданными. В то же время в регионах уже начали интересоваться средствами противовоздушной обороны и перехватчиками.

Об этом сообщил внештатный советник президента по технологическим вопросам и эксперт Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" в интервью Radio NV.

По его словам, частные компании, общины и местные власти из западных областей начали интересоваться частной ПВО, перехватчиками, возможностью их приобретения, лицензированием и подготовкой пилотов.

"Для части участников мероприятия это стало неожиданностью", — сказал Флеш.

Эксперт пояснил, что 13 сентября Россия массированно применила на западе Украины обычные бензиновые "шахиды". По его словам, российские военные накопили их за лето и использовали в первый день, когда из-за плохой погоды операторам перехватчиков было сложнее обнаруживать дроны с помощью камер.

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Флеш отметил, что обычные "шахеды" массово проникли на запад Украины и атаковали объекты. Ранее такие дроны в основном применялись вблизи границы, в частности из-за небольшого расстояния до целей и сложных условий для работы перехватчиков.

Отдельно эксперт рассказал о возможном использовании российскими "шахидами" коммерческих LTE-сетей Беларуси. По его наблюдениям, дроны находятся вблизи белорусской границы, а российские SIM-карты работают в роуминге с белорусскими сетями.

В то же время Бескрестнов подчеркнул, что на данный момент нет данных о том, что Россия напрямую использует территорию Беларуси для запуска беспилотников-шахидов. По его словам, речь идет о возможности передачи служебной информации и телеметрии через LTE, а не об онлайн-управлении дроном.

По словам "Флеша", Россия также может использовать особенности местности вдоль границы с Беларусью. Леса, болота и отсутствие дорог затрудняют работу радиолокационных станций и перехватчиков.

Украине нужны новые перехватчики

Отдельной проблемой он назвал реактивные "шахиды". По его словам, Россия отказалась от производства "Герани-3", скорость которой составляла около 280–320 км/ч, и перешла на "Герань-4", которая может развивать скорость 300–400, 500 и даже 550 км/ч.

Поэтому, как отметил эксперт, Украине нужны новые перехватчики со скоростью 600–700 км/ч. В настоящее время разрабатывается как минимум несколько вариантов таких систем, однако для их испытаний и выработки тактики применения требуется время.

Флэш также рассказал о трёх вариантах реактивных шахидов. Часть из них использует спутниковую навигацию, другие оснащены камерой и возможностью управления, а шахиды типа "Сикер" оснащены камерой с 30-кратным увеличением и могут автоматически атаковать захваченную цель.

По его словам, РЭБ не оказывает влияния на "Сикер" после захвата цели, поскольку дрон использует оптическую навигацию.

Новые технологии РФ

В то же время Флеш заявил, что Россия уже работает над следующей технологией — дешёвыми малогабаритными крылатыми ракетами. Он назвал среди них "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М" и "Гербера-5". По его словам, их скорость может составлять 500–750 км/ч.

Ракета "Бандероль" Фото: Telegram

"У нас сейчас есть пять, буквально полгода, чтобы изготовить и построить наши такие недорогие твердотопливные ракеты", — сказал Флеш.

Дрон "Гербера" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Напомним, что во время российской атаки 28 августа реактивный "Шахед" пролетел около 960 км и достиг Волынской области. OSINT-аналитики отмечали, что до этого беспилотники такого типа не преодолевали подобных расстояний.

Ранее, 18 августа, реактивный "Шахед" впервые был зафиксирован на территории Ровенской области. По оценкам аналитиков, тогда дрон преодолел примерно 900 км.