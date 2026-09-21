Бойові та премії затримують: військовий розповів, як дефіцит бюджету впливає на ЗСУ

Українські військові почали фіксувати затримку деяких виплат. Зокрема, мова йде про премії, бойові. Нестача коштів уже локально б'є по військовослужбовцях та впливає на окремі підрозділи української армії.

Про це заявив офіцер командування штурмових військ Збройних сил України Денис Ярославський в ефірі Вечір.LIVE.

За його словами, попри те, що грошове забезпечення армії залишається головним бюджетним пріоритетом, затримки деяких виплат все ж таки є.

"Я не можу сказати за все військо. Така інформація є у Генерального штабу. Можу сказати по підрозділах, які я знаю, так, трохи є запізнення з виплатами. Премії, бойові — так, трохи є запізнення, але такого, щоб на два-три місяці (запізнювались, — ред.), я не чув, але трохи є. І ми розуміємо, що ситуація з військовими виплатами в пріоритеті, але це відчувається по деяких родах війська", — розповів військовий.

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Дефіцит бюджету в Україні: що відомо

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський визнав на саміті Карпатської вісімки, що в Україні бракує грошей навіть на дрони-перехоплювачі проти реактивних "Шахедів".

Також через дефіцит бюджету України уряд навряд чи піде на заморожування соціальних виплат, зокрема пенсій, розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ. Можуть виникати короткотривалі затримки, але їх може й не бути.

Крім того, народна депутатка від партії "Слуга народу" та голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа розповіла про вплив дефіциту бюджету України. Зі слів Підласої, уряд припинив фінансувати підготовку до зими 2026-2027 і гроші можуть з'явитись лише у грудні.