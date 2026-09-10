Примусово не вертатимуть: чи депортує Німеччина українців призовного віку, — нардеп (відео)

Німеччина справді може передати Україні списки військовозобов'язаних українців, але не буде їх депортувати, оскільки це суперечить рішенню Європейського Союзу, пояснив народний депутат Руслан Горбенко. Тим часом в Україні лишається проблема несправедливого виїзду молоді 18-22 років та чоловіків, які стали студентами. Що може статись з українськими чоловіками за кордоном та які внутрішні питання мобілізації?

Якщо Німеччина все ж ухвалить рішення про депортацію українців, ті не повернуться, а натомість переїдуть в сусідню країну ЄС, тобто відбудеться внутрішня міграція, сказав нардеп в ефірі телеканалу "Київ 24". При цьому для видворення спершу проведуть перевірку, чи на законних підставках людина виїхала. Наприклад, можуть спробувати перевірити підставу "інвалідність". У цьому випадку ідеться про 340 тис. людей, при чому процедури перевірки не існує, зауважив Горбенко. Допускається, що чоловік міг отримати "фейкову інвалідність", але він офіційно і законно виїхав з України й підстав для депортації просто немає.

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Посилення мобілізації — нардеп Горбенко про українців в Німеччині див. з 11:52 10 вересня

"Скоріше за все, у нас буде інформаційний обмін даними, не більше. Тому що за законодавством Німеччини або Євросоюзу, якщо людина потрапила офіційно на територію Євросоюзу й отримала якийсь там статус, то вона має захист у цих країнах", — наголосив нардеп.

Інші тези Горбенка стосувались молоді 18-22 років: з його слів, виїзд молоді "вдарив по обороноздатності країни". При цьому він згадав про студентів, які під час навчання мають пройти 300 годин базової військової підготовки, а ті, хто виїхав, вишкіл не пройдуть. Ще одне питання — велика кількість чоловіків, які вступили в університет і тому в деяких групах "на 15 дівчат — три хлопці".

"Це б'є по економіці. Це не призовний вік, але ці люди могли б точно працювати в оборонно-промисловому комплексі, збирати дрони, НРК тощо. Тому треба піднімати питання щодо державної політики по обороноздатності й по мобілізаційному ресурсу. А не випускати хлопців. І тут теж є нерівність в правах", — пролунало в ефірі.

Посилення мобілізації — які рішення ЄС

Зазначимо, у липні Єврокомісія оновила рішення щодо надання тимчасового захисту від війни українським чоловікам, які з серпня перетинатимуть кордон ЄС. У рішенні вказано, що на кордоні перевірятимуть статус: якщо вони військовозобов'язані, то захист не отримають. Після цього з'явилась інформація з Іспанії, у якій вже почали діяти за оновленими рекомендаціями. Місцеві посадовці вимагали в українців роздруківку витягу з "Резерв+" у перекладі іспанською мовою і не давали статус чоловікам, які не були повністю виключені з військового обліку.

У вересні у землі Саксонії-Ангальт в Німеччині виграла вибори права партія "Альтернатива для Німеччини". Окремі представники цієї партії заявили, що Україні не потрібно надавати військові допомогу і що натомість краще депортувати українських військовозобов'язаних чоловіків.

Нагадуємо, адвокат Юрій Демченко проаналізував заяву політиків Німеччини щодо депортації українців призовного віку та пояснив, чи таке можливо.