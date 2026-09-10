Принудительно не возвращают: депортирует ли Германия украинцев призывного возраста, — нардеп (видео)

Германия действительно может передать Украине списки военнообязанных украинцев, но не будет их депортировать, поскольку это противоречит решению Европейского Союза, пояснил народный депутат Руслан Горбенко. Между тем в Украине остается проблема несправедливого выезда молодежи в возрасте 18-22 лет и мужчин, ставших студентами. Что может случиться с украинскими мужчинами за рубежом и какие внутренние вопросы связаны с мобилизацией?

Если Германия всё же примет решение о депортации украинцев, те не вернутся, а вместо этого переедут в соседнюю страну ЕС, то есть произойдёт внутренняя миграция, сказал народный депутат в эфире телеканала "Киев 24". При этом перед высылкой сначала проведут проверку, на законных ли основаниях человек выехал. Например, могут попытаться проверить основание "инвалидность". В этом случае речь идет о 340 тыс. человек, причем процедуры проверки не существует, отметил Горбенко. Допускается, что человек мог получить "фальшивую инвалидность", но он официально и законно выехал из Украины, и оснований для депортации просто нет.

Видео дня

Усиление мобилизации — народный депутат Горбенко об украинцах в Германии, см. с 11:52 10 сентября

"Скорее всего, у нас будет обмен информацией, не более того. Потому что согласно законодательству Германии или Евросоюза, если человек официально попал на территорию Евросоюза и получил там какой-то статус, то он пользуется защитой в этих странах", — подчеркнул народный депутат.

Другие тезисы Горбенко касались молодежи в возрасте 18-22 лет: по его словам, отъезд молодежи "нанес удар по обороноспособности страны". При этом он упомянул о студентах, которые во время обучения должны пройти 300 часов базовой военной подготовки, а те, кто уехал, эту подготовку не пройдут. Еще один вопрос — большое количество мужчин, поступивших в университет, из-за чего в некоторых группах "на 15 девушек приходится три парня".

"Это наносит ущерб экономике. Это не призывной возраст, но эти люди точно могли бы работать в оборонно-промышленном комплексе, собирать дроны, НРК и т. п. Поэтому нужно поднимать вопрос о государственной политике в области обороноспособности и мобилизационного ресурса. А не выпускать ребят. И здесь тоже есть неравенство в правах", — прозвучало в эфире.

Усиление мобилизации — какие решения принимает ЕС

Отметим, что в июле Еврокомиссия обновила решение о предоставлении временной защиты от войны украинским мужчинам, которые с августа будут пересекать границу ЕС. В решении указано, что на границе будут проверять статус: если они подлежат воинской повинности, то защиты не получат. После этого появилась информация из Испании, где уже начали действовать в соответствии с обновленными рекомендациями. Местные чиновники требовали от украинцев распечатку выписки из "Резерв+" в переводе на испанский язык и не предоставляли статус мужчинам, которые не были полностью сняты с воинского учета.

В сентябре в земле Саксония-Анхальт в Германии победила на выборах правая партия "Альтернатива для Германии". Некоторые представители этой партии заявили, что Украине не нужно оказывать военную помощь и что вместо этого лучше депортировать украинских военнообязанных мужчин.

Напоминаем, что адвокат Юрий Демченко проанализировал заявление немецких политиков о депортации украинцев призывного возраста и объяснил, возможно ли это.