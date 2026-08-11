В Испании украинцам отказывают во временной защите: что проверяют в "Резерв+", — соцсети

Полиция города Аликанте в Испании начала отказывать украинским мужчинам во временной защите от войны, сообщили в сети. Указывается, что в начале августа в защите ЕС было отказано "большому количеству мужчин", пропустив лишь троих. Какие обновленные требования к украинцам начали действовать в Испании?

Главный комиссар Министерства иностранных дел Испании Альфредо Гарсия Миравете (Alfredo García Miravete) выпустил документ с инструкциями по предоставлению временной защиты украинцам, который опубликовала в Facebook пользовательница с ником "Зоряна Испания". В документе действительно содержится требование предоставлять выписку из приложения "Резерв+" в переводе на испанский язык. Также указано, что полиция при предоставлении временной защиты должна учитывать решение ЕС 2026/1012, и подчеркивается, что новые правила не распространяются на людей, прибывших в страну до 4 августа 2026 года.

"Зоряна" рассказала о работе полиции Аликанте, которая занимается оформлением статуса украинцев. По её словам, правоохранители изучают выписку из "Резерв+" и предоставляют временную защиту только в следующих двух случаях: если в приложении четко указано "снят с воинского учета" или если "непригоден к службе" (и указано основание). По словам автора поста, большинство отказов получили мужчины, приехавшие из других стран ЕС — Польши, Германии, Нидерландов. Также она подчеркивает, что обязательно должен быть штамп о законном выезде из Украины и что в полиции дежурят переводчики, которые могут самостоятельно ознакомиться с текстом в "Резерв+".

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"Свежая информация прямо с дежурства в полиции Аликанте. Сегодня из большого числа мужчин временную защиту предоставили лишь троим", — говорится в посте.

Временная защита — информация о ситуации в Аликанте (Испания) Фото: Скриншот

К следующему сообщению прикреплен текст на двух листах с краткими пояснениями. Указано, что это инструкции от Альфредо Гарсия Миревете. Видно, что действительно есть требование о наличии штампа в паспорте и о статусе в "Резерв+".

Временная защита — инструкция для полиции Испании Фото: Facebook

Временная защита — какие требования предъявляет испанская полиция к украинцам Фото: Facebook

Посольство Украины в Испании пока не прокомментировало появившуюся в социальных сетях информацию об отказе в предоставлении временной защиты украинцам.

Временная защита — подробности решения ЕС

Отметим, что Фокус писал об изменении подходов Европы к выезду украинских мужчин за границу. Согласно новому решению, срок действия временной защиты продлили до 4 марта 2026 года, но новые правила вступают в силу с 5 августа 2026 года. В документе в п. 18 указано, что украинец должен предоставить доказательства законного пересечения границы, и это "либо законное пересечение границы при выезде с территории Украины, либо штамп о выезде в паспорте будут считаться доказательством такого разрешения". Уточняется, что если и того, и другого нет, то тогда рассматривается официальный документ (например, "Резерв+") об отсутствии воинской обязанности (или об увольнении).

Напоминаем, что 11 августа появилось заявление польского политика, который заявил, что некоторые категории украинцев следует депортировать, и озвучил условия.