В Іспанії українцям відмовляють у тимчасовому захисті: що перевіряють у Резерв+, — соцмережі

Поліція міста Аліканте в Іспанії почала відмовляти у тимчасовому захисті від війни українським чоловікам, повідомили у мережі. Вказується, що на початку серпня відмовили у захисті ЄС "великій кількості чоловіків", пропустивши лише трьох. Які оновлені вимоги до українців почали діяти в Іспанії?

Головний комісар Міністерства зовнішніх справ Іспанії Альфредо Гарсія Міревете (Alfredo García Miravete) видав документ з інструкціями щодо надання тимчасового захисту українцям, який опублікувала на Facebook користувачка з ніком "Зоряна Іспанія". У документі справді є вимога надавати витяг з додатка "Резерв+" у перекладі іспанською. Також вказано, що поліція при наданні тимчасового захисту повинна зважати на рішення ЄС 2026/1012, і наголошується, що нові правила не поширюються на людей, які прибули в країну до 4 серпня 2026 року.

"Зоряна" розповіла про роботу поліцію Аліканте, яка займається оформленням статусу українців. З її слів, правоохоронці дивляться на витяг з "Резерв+" та надають тимчасовий захист лише у таких двох випадках: якщо у застосунку чітко вказано "знятий з військового обліку" або якщо "непридатний для служби" (і вказана підстава). Зі слів авторки допису, більшість відмов отримали чоловіки, які приїхали з інших країн ЄС — Польща, Німеччина, Нідерланди. Також вона наголошує, що обов'язково має бути штамп про законний виїзд з України й що у поліції чергують перекладачі, які можуть самостійно глянути на текст у "Резерв+".

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"Свіжа інформація безпосередньо з чергування в поліції Аліканте. Сьогодні з великої кількості чоловіків тимчасовий захист надали лише трьом", — ідеться у дописі.

Тимчасовий захист — інформація про ситуацію в Аліканте в Іспанії Фото: Скриншот

До наступного повідомлення прикріплено текст на двох аркушах з короткими поясненнями: вказано, що це інструкції від Альфредо Гарсія Міревете. Бачимо, що справді є вимога щодо штампа у паспорті та щодо статусу у "Резерв+".

Тимчасовий захист — інструкція для поліції Іспанії Фото: Facebook

Тимчасовий захист — які вимоги поліції Іспанії до українців Фото: Facebook

Посольство України в Іспанії поки не коментувало інформацію у соцмережах про відмову у наданні тимчасового захисту українцям.

Тимчасовий захист — деталі рішення ЄС

Зазначимо, Фокус писав про зміну підходів Європи до виїзду українських чоловіків за кордон. Згідно з новим рішенням, тимчасовий захист продовжили до 4 березня 2026 року, але нові правила починають діяти з 5 серпня 2026 року. У документі у п. 18 вказано, що українець повинен надати докази законного перетину кордону і це "або законний перетин кордону під час виїзду з території України, або штамп про виїзд у паспорті вважатимуться доказом такого дозволу". Уточнюється, що і того і того немає, то тоді дивляться на офіційний документ (наприклад, "Резерв+)" про відсутність військового обов'язку (або звільнення).

Нагадуємо, 11 серпня з'явилась заява польського політика, який сказав, що деякі категорії українців слід депортувати, та озвучив умови.