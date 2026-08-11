Росіян та білорусів не зачеплять: у Польщі пропонують депортувати безробітних українців

Депутат польської партії "Право та справедливість" Анджей Шлівка (Andrzej Śliwka) висловився щодо українців, які працюють нелегально або є безробітними. Цей політик, і також низка його однопартійців, пропонують таких українців депортувати. Які аргументи наводять у Польщі щодо депортації певних категорій українських чоловіків?

Якщо депортувати хоча б 5% українців, які працюють нелегально чи безробітні, то отримають бригаду для ЗСУ, сказав Шлівка в ефірі програми "Графіті" медіа Polsat News. Польський політик таким чином прокоментував ідею однопартійця Тобіаша Бохенського щодо українців віком 25-60 років, які порушують трудове законодавство або взагалі не працюють. При цьому зауважується, що українців повинні "виловлювати" та ідентифікувати "польські служби", а українські військові патрулі не будуть запрошувати для цієї роботи.

Шлівка пояснив, що поляки зацікавлені, щоб Україна відбила напад РФ, і повинні діяти відповідним чином. З його слів, слід встановити певні терміни для добровільного виїзду, а якщо людина їх не дотримається, то буде депортація.

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"Я кажу це жорстоко: там суттєво не вистачає солдатів. Існує реальна проблема з цими солдатами, яких, на жаль, не можна сформувати [якщо не дивізію, то хоча б бригаду]", — пролунало в ефірі, викладеному на порталі медіа.

Польський політик навів два аргументи на користь депортації. Перший аргумент — це начебто "банди іноземців" у Варшаві й те, що в країну приїхали українці, які не хочуть підтримувати польську економіку, а хочуть діяти за порядками 90-х років. Другий аргумент — це "політика президента Зеленського". При цьому Шлівка заявив, що висловлена ним та "ПіС" позиція — не антиукраїнська, а пропольська, і що "відносини з нашим східним партнером не повинні базуватися на агресії загалом".

Серед іншого, ведучий поцікавився, що з таких же міркувань будуть депортувати людей іншого походження, наприклад, росіян, білорусів, грузинів, німців. У відповідь Шлівка уточнив, що ідеться саме про українців, бо Україна бореться з проблемою дезертирства.

"Ми постійно бачимо історії про те, як ці місцеві відділки поліції затримують українців, часто українців польського походження, які не хочуть служити в українській армії. Попри це, їх примушують до служби. Але це стосується лише українців. Ми не чіпаємо грузинів, ми не чіпаємо росіян", — сказав він.

Українці у Польщі — деталі

Зазначимо, раніше медіа писали про українців у Польщі та про обмеження у наданні захисту від війни, які з'явились влітку 2026 року. У ЄС запропонували не надавати такий захист чоловікам, які мають зобов'язання перед українською армією.

Тим часом стало відомо про нові правила надання консульських послуг за кордоном для українських чоловіків. Уряд постановив, що послуги надаватимуться лише після пред'явлення військово-облікових документів.

Нагадуємо, у червні медіа розповіли про депортацію українця з Польщі, якому заборонили в'їзд на шість років.