Польща на шість років заборонила в'їзд українцю: що він накоїв

27-річний громадянин України не зможе в'їхати до Польщі протягом шести років після того, як його затримали за підозрою в організації незаконної міграції.

Правоохоронці з'ясували, що він незаконно перевозив мігрантів, допомагаючи їм перетнути польсько-білоруський кордон, після чого відвозив їх углиб країни, повідомляє Polsat News.

Прикордонна служба Польщі заявила, що громадянин України повністю усвідомлював, що порушує закон, і отримував гроші за свої послуги.

У ході розслідування польські прикордонники визнали, що подальше перебування цієї особи в країні є недоцільним, оскільки вона нібито становила загрозу для ефективного забезпечення громадської безпеки та порядку в Польщі

Відповідно до рішення командувача прикордонної служби в Бяла-Подляську, затриманому було наказано покинути Польщу. Його доправили до прикордонного переходу та передали українським властям. Операція була проведена співробітниками оперативно-слідчого відділу підрозділу прикордонної охорони Надбужанського під наглядом окружної прокуратури Любліна.

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Йому на шість років заборонено в'їзд не тільки до Польщі, а й пересування в межах Шенгенської зони.

Це — далеко не перший випадок застосування санкцій щодо українців у Польщі. Так, минулого року польські прикордонники примусово доправили до кордону 15 громадян України, які становили загрозу громадській безпеці, та передали їх українській стороні.

За інформацією правоохоронців, усі депортовані були засуджені за різні злочини та правопорушення, серед яких зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжки, пограбування, керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння, організація незаконного перетину польського кордону тощо.

Нагадаємо, поляк поскаржився на масовий від'їзд українців.

Також повідомлялося, що українка втекла з Польщі до "країни третього світу" і похвалилася новим житлом