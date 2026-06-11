Польша на шесть лет запретила въезд украинцу: что он натворил

27-летний гражданин Украины не сможет въехать в Польшу на протяжении шести лет после того, как был задержан подозрению в организации незаконной миграции.

Правоохранители выяснили, что он незаконно перевозил мигрантов, помогая пересечь им польско-белорусскую границу, после чего отвозил их вглубь страны, сообщает Polsat News.

Пограничная служба Польши заявила, что гражданин Украины полностью осознавал, что нарушает закон, и получал деньги за свои услуги.

В ходе расследования польские пограничники признали продолжение его пребывания в стране нецелесообразным, поскольку он якобы угрожал эффективной защите общественной безопасности и порядка в Польше

В соответствии с решением командующего пограничной службой в Бяла-Подляске, задержанному было приказано покинуть Польшу. Его доставили к пограничному переходу и передали украинским властям. Операция была проведена сотрудниками оперативно-следственного отдела подразделения пограничной охраны Надбужанского под надзором окружной прокуратуры Люблина.

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Ему на шесть лет запрещен въезд не только в Польшу, но и на передвижение внутри Шенгенской зоны.

Это — далеко не первый случай санкций по отношению к украинцам в Польше. Так, в прошлом году польские пограничники принудительно привезли к границе 15 граждан Украины, которые представляли угрозу общественной безопасности, и передали их украинской стороне.

По информации правоохранителей, все депортированные наказывались за различные преступления и правонарушения, среди которых хранение наркотических и психотропных веществ, кражи, ограбления, управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, организация незаконного пересечения польской границы и др.

Напомним, поляк пожаловался на массовый выезд украинцев.

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