Россиян и белорусов не затронут: в Польше предлагают депортировать безработных украинцев

Депутат польской партии "Право и справедливость" Анджей Шливка (Andrzej Śliwka) высказался по поводу украинцев, работающих нелегально или являющихся безработными. Этот политик, а также ряд его однопартийцев, предлагают депортировать таких украинцев. Какие аргументы приводят в Польше в отношении депортации определенных категорий украинских мужчин?

Если депортировать хотя бы 5 % украинцев, работающих нелегально или безработных, то получится бригада для ВСУ, заявил Шливка в эфире программы "Граффити" на канале Polsat News. Польский политик таким образом прокомментировал идею своего однопартийца Тобиаша Бохенского относительно украинцев в возрасте 25–60 лет, которые нарушают трудовое законодательство или вообще не работают. При этом отмечается, что украинцев должны "вылавливать" и идентифицировать "польские службы", а украинские военные патрули к этой работе привлекаться не будут.

Шливка пояснил, что поляки заинтересованы в том, чтобы Украина отразила нападение РФ, и должны действовать соответствующим образом. По его словам, следует установить определенные сроки для добровольного выезда, а если человек их не соблюдет, то последует депортация.

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"Я скажу это прямо: там существенно не хватает солдат. Существует реальная проблема с этими солдатами, из которых, к сожалению, невозможно сформировать [если не дивизию, то хотя бы бригаду]", — прозвучало в эфире, размещенном на медиапортале.

Польский политик привёл два аргумента в пользу депортации. Первый аргумент — это якобы "банды иностранцев" в Варшаве и то, что в страну приехали украинцы, которые не хотят поддерживать польскую экономику, а хотят действовать по законам 90-х годов. Второй аргумент — это "политика президента Зеленского". При этом Шливка заявил, что позиция, высказанная им и "ПиС", — не антиукраинская, а пропольская, и что "отношения с нашим восточным партнером не должны основываться на агрессии в целом".

Ведущий также поинтересовался, будут ли по тем же соображениям депортировать людей другого происхождения, например, россиян, белорусов, грузин, немцев. В ответ Шливка уточнил, что речь идет именно об украинцах, поскольку Украина борется с проблемой дезертирства.

"Мы постоянно слышим истории о том, как эти местные полицейские участки задерживают украинцев, зачастую украинцев польского происхождения, которые не хотят служить в украинской армии. Несмотря на это, их принуждают к службе. Но это касается только украинцев. Мы не трогаем грузин, мы не трогаем россиян", — сказал он.

Украинцы в Польше — подробности

Отметим, что ранее СМИ писали об украинцах в Польше и об ограничениях в предоставлении защиты от войны, введенных летом 2026 года. В ЕС предложили не предоставлять такую защиту мужчинам, имеющим обязательства перед украинской армией.

Между тем стало известно о новых правилах оказания консульских услуг за рубежом для украинских мужчин. Правительство постановило, что услуги будут предоставляться только после предъявления документов о военной регистрации.

Напоминаем, что в июне СМИ сообщили о депортации из Польши украинца, которому запретили въезд на шесть лет.