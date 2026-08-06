В Польше предложили депортировать часть украинских мужчин: кого именно это касается

Польская партия "Право и Справедливость" выступила с предложением депортировать из страны украинских мужчин призывного возраста, не имеющих официальной работы. В политической силе считают, что такие граждане должны вернуться в Украину, а для реализации этой идеи предлагают создать отдельную систему депортационных центров.

Как сообщает польское издание Slawa, о соответствующей инициативе в ходе программной конференции партии заявил депутат "Право и справедливость" Тобиаш Бохенский. По его словам, в случае возвращения партии к власти одним из первых шагов нового правительства может стать введение механизма выдворения украинских мужчин призывного возраста, не имеющих легального трудоустройства на территории Польши. По его мнению, такое решение должно способствовать усилению поддержки Украины в войне и приблизить её победу.

"В связи с этим одним из первых и наиболее важных решений правительства станет решение о депортации украинских мужчин призывного возраста, которые не работают легально в Польше. У них будет возможность сражаться за свою родину, чтобы ужас этой войны поскорее закончился. И польское государство в этом решительно, категорично и бескомпромиссно поможет", — говорит он.

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Кроме того, Бохенский подчеркнул, что будущее безопасности Польши и всего региона Центрально-Восточной Европы зависит от исхода российско-украинской войны. Именно поэтому, по его мнению, мужчины, которые могут быть задействованы в обороне своего государства, не должны оставаться без работы за рубежом.

В целом инициатива "ПиС" предусматривает создание специальных центров депортации, через которые планируется организовать оперативное оформление и возвращение лиц, подпадающих под предложенные критерии. В партии считают, что такая система позволит сделать процедуры более эффективными и контролируемыми.

Однако речь идет не только об официально безработных украинцах. Согласно озвученным предложениям, под действие возможных нововведений могут попасть и мужчины, которые работают без надлежащего оформления документов или получают доходы неофициально. Именно таких работников в Польше часто относят к так называемой "серой зоне" экономики.

При этом официальная статистика свидетельствует, что число зарегистрированных безработных граждан Украины в Польше остается относительно небольшим. По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в 2025 году на учете состояли чуть более 11 тысяч украинцев. В то же время польские власти не публиковали подробного распределения по полу, хотя ранее отмечалось, что значительную часть этой категории составляют женщины.

Стоит уточнить, что Бохенский выступил с этим заявлением в ходе программной конференции партии "Право и справедливость" под лозунгом "К новому правительству". В мероприятии принимают участие лидер "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский и кандидат партии на пост премьер-министра Пшемыслав Чарнек.

На данный момент речь идет лишь о предложении партии "Право и Справедливость". Оно не является решением польских властей и пока не имеет юридической силы.

Напомним, что в июле министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предложил отменить автоматическую временную защиту для украинских мужчин призывного возраста. По его словам, они должны проходить стандартную процедуру получения убежища, а если у них не будет законных оснований для его предоставления, они будут обязаны покинуть Германию и вернуться в Украину.

Впоследствии, в августе, Европейский Союз принял решение, согласно которому украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получить временную защиту, если не подтвердят законность выезда из Украины. В то же время для украинцев, уже имеющих статус временной защиты в странах ЕС, правила не изменились — его продлили до 4 марта 2028 года.