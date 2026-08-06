У Польщі запропонували депортувати частину українських чоловіків: кого саме це стосується

Польська партія "Право і Справедливість" виступила з пропозицією депортувати з країни українських чоловіків призовного віку, які не мають офіційної роботи. У політичній силі вважають, що такі громадяни мають повернутися до України, а для реалізації цієї ідеї пропонують створити окрему систему депортаційних центрів.

Як повідомляє польське видання Slawa, про відповідну ініціативу під час програмної конференції партії заявив депутат ПіС Тобіаш Бохенський. За його словами, у разі повернення партії до влади одним із перших кроків нового уряду може стати запровадження механізму видворення українських чоловіків призовного віку, які не мають легального працевлаштування на території Польщі. На його думку, відповідне рішення має сприяти посиленню підтримки України у війні та наблизити її перемогу.

"У зв’язку з цим одним із перших, найбільш важливих рішень уряду буде рішення про депортацію українських чоловіків призовного віку, які не працюють легально в Польщі. Вони матимуть можливість боротися за свою батьківщину, щоб жах цієї війни швидше закінчився. І польська держава у цьому рішуче, категорично і безкомпромісно допоможе" — каже він.

Відео дня

Крім того, Бохенський наголосив, що майбутнє безпеки Польщі та всього регіону Центрально-Східної Європи залежить від результату російсько-української війни. Саме тому, на його думку, чоловіки, які можуть бути залучені до оборони своєї держави, не повинні залишатися без роботи за кордоном.

В цілому, ініціатива ПіС передбачає створення спеціальних центрів депортації, через які планують організувати швидке оформлення та повернення осіб, які підпадатимуть під запропоновані критерії. У партії вважають, що така система дозволить зробити процедури більш ефективними та контрольованими.

Та все ж йдеться не лише про офіційно безробітних українців. Згідно з озвученими пропозиціями, під дію можливих нововведень можуть потрапити й чоловіки, які працюють без належного оформлення документів або отримують доходи неофіційно. Саме таких працівників у Польщі часто відносять до так званої "сірої зони" економіки.

При цьому офіційна статистика свідчить, що кількість зареєстрованих безробітних громадян України у Польщі залишається відносно невеликою. За даними Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики Польщі, у 2025 році на обліку перебували трохи більше 11 тисяч українців. Водночас польська влада не оприлюднювала детального розподілу за статтю, хоча раніше зазначалося, що значну частину цієї категорії становлять жінки.

Варто уточнити, що свою заяву Бохенський зробив під час програмної конференції партії "Право і Справедливість" під гаслом "До нового уряду". У заході беруть участь лідер ПіС Ярослав Качинський та кандидат партії на посаду прем'єр-міністра Пшемислав Чарнек.

Наразі йдеться лише про пропозицію "Права і Справедливості". Вона не є рішенням польської влади і поки не має юридичної сили.

Нагадаємо, що у липні міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт запропонував скасувати автоматичний тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку. За його словами, вони повинні проходити стандартну процедуру отримання притулку, а якщо не матимуть законних підстав для його надання, будуть зобов'язані залишити Німеччину та повернутися до України.

Згодом, у серпні, Європейський Союз ухвалив рішення, за яким українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати тимчасовий захист, якщо не підтвердять законність виїзду з України. Водночас для українців, які вже мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС, правила не змінилися — його продовжили до 4 березня 2028 року.