Депортируют ли из Германии украинских мужчин призывного возраста: разъяснение юриста

Недавно глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что украинским мужчинам призывного возраста пора возвращаться домой, и немецкие власти готовы помочь в идентификации тех потенциальных призывников, которые находятся на их территории. Украинский юрист объяснил, возможно ли принудительно вернуть человека в Украину.

Вадефуль отметил, что собрать данные об украинцах призывного возраста можно на основе сведений из баз данных о выплатах социальной помощи или из баз, содержащих информацию о видах на жительство украинцев. И тогда возник вопрос: возможно ли депортировать мужчин из Германии в Украину. Адвокат Юрий Демченко проанализировал заявление главы МИД Германии и объяснил, о чем в нем идет речь, пишет ТСН.

По его словам, в Германии и так знают, сколько украинцев проживает в их стране, а заявление Вадефуля — это "политический популизм", поскольку недавно прошли выборы. Украина также знает о мужчинах, которые уехали за границу.

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"То, что Украина узнает, что человек живет в Германии, Польше или США, — для этого человека абсолютно ничего не изменится. Ничего. Но вопрос еще в том, сможет ли Германия это правильно сделать? Передать. Здесь действует законодательство о защите персональных данных. Просто так взять и передать по запросу Украины нельзя. Нужна определенная процедура. А вот вопрос депортации здесь не стоит", — отметил юрист.

Он подчеркнул, что многие люди при обновлении своих военно-учетных данных в "Резерв+" указывали иностранное место жительства.

"ТЦК всё равно знает, что тот или иной человек проживает за границей. Мобилизация проводится только на территории Украины, за границей она не может иметь место. Международное право предусматривает, что для осуществления какого-либо процесса между двумя странами должно быть заключено соглашение. Между Украиной и Германией есть соглашения, но ни одно из них не предусматривает простой выдачи за невыполнение воинских обязанностей. Из Германии человек может быть возвращен в Украину за нарушение закона на территории Германии", — отметил Демченко.

По его мнению, теоретически изменения в Германии в отношении украинских мужчин возможны, но он не уверен, что это можно реализовать на практике, ведь придется пересматривать европейское законодательство.

"Учитывая, как в Европе проходит нормотворческая деятельность, это может занять 2–3 года", — отметил юрист и уточнил, что по состоянию на конец 2025 года в Германии находилось около 328 тысяч украинских мужчин.

Напомним, что "Фокус" писал о заявлении главы МИД Германии об украинцах призывного возраста.

Кроме того, мы сообщали, что в странах ЕС ужесточили проверку украинских мужчин, впервые обращающихся за временной защитой. Теперь у них могут проверять законность выезда из Украины и наличие на тот момент оснований для освобождения от воинской обязанности, однако сам статус "военнообязанный" в программе "Резерв+" не означает автоматический отказ в предоставлении защиты.