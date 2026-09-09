Глава МИД Германии хочет отправить украинских мужчин домой: кого это может коснуться

Украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас находятся в Германии, должны вернуться домой. И Берлин готов помочь украинским властям в их идентификации.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что идентифицировать украинцев можно по данным о социальных выплатах, регистрации или видах на жительство, сообщает Bild .

По его словам, украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас находятся в Германии, должны вернуться домой. Власти Германии знают, кто именно здесь проживает — в частности, кто получает социальную помощь, зарегистрирован или имеет вид на жительство. Однако он отметил, что возвращение мужчин в Украину должно происходить без принуждения.

Вадефуль также отметил, что Украина должна закупать больше оружия у немецких компаний. Он объяснил это тем, что Германия — крупнейший донор Киева, а значит, имеет право извлечь из этого выгоду.

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"В настоящее время мы не полностью удовлетворены объемом заказов, которые получаем в Германии", — заявил министр.

Заявление министра прозвучало через несколько дней после того, как Германия обвинила Россию в организации попытки диверсии с использованием дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле в августе — по словам властей, тогда едва удалось избежать масштабной катастрофы.

Россия эти обвинения отрицает. В ответ Берлин распорядился закрыть российское консульство в Бонне и российский культурный центр в столице. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения Германии "началом настоящей войны".

"Мы должны были отреагировать. Это понятно всем", — отверг эти слова Вадефуль.

Ранее Фокус сообщал, что в странах ЕС ужесточили проверку украинских мужчин, впервые обращающихся за временной защитой. Теперь у них могут проверять законность выезда из Украины и наличие на тот момент оснований для освобождения от воинской обязанности, однако сам статус "военнообязанный" в программе "Резерв+" не означает автоматический отказ в предоставлении защиты.

Между тем украинские женщины при оформлении временной защиты в некоторых странах ЕС могут столкнуться с требованием предоставить данные из "Резерв+". В Еврокомиссии заявили, что действующие правила распространяются на всех украинцев независимо от пола, а в ближайшие недели страны Евросоюза должны получить дополнительные разъяснения относительно их применения.