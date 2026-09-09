Голова МЗС Німеччини хоче відправити українських чоловіків додому: кого це може торкнутися

Українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутись додому. І Берлін готовий допомогти українській владі їх ідентифікувати.

Голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що ідентифікувати українців можна через дані про соціальні виплати, реєстрацію чи посвідки на проживання, повідомляє Bild.

За його словами, українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутись додому. Влада Німеччини знає, хто саме тут проживає — зокрема, хто отримує соціальну допомогу, зареєстрований чи має посвідку на проживання. Однак він зазначив, що повернення чоловіків до України має бути без примусу.

Вадефуль також зазначив, що Україна повинна купувати більше зброї в німецьких компаній. Він пояснив це тим, що Німеччина — найбільший донор Києва, а отже, має право отримати з цього вигоду.

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"Наразі ми не повністю задоволені обсягом замовлень, які отримуємо в Німеччині", — заявив міністр.

Заява міністра пролунала через кілька днів після того, як Німеччина звинуватила Росію в організації спроби диверсії за допомогою дрона із вибухівкою у аеропорту Лейпциг/Галле в серпні — за словами влади, тоді ледь вдалось уникнути масштабної катастрофи.

Росія звинувачення заперечує. У відповідь Берлін наказав закрити російське консульство в Бонні та російський культурний центр у столиці. Голова МЗС РФ Сергій Лавров назвав звинувачення Німеччини "початком справжньої війни".

"Ми мали відреагувати. Це зрозуміло всім", — відкинув ці слова Вадефуль.

Раніше Фокус писав, що в країнах ЄС посилили перевірку українських чоловіків, які вперше звертаються по тимчасовий захист. Тепер у них можуть перевіряти законність виїзду з України та наявність на той момент підстав для звільнення від військового обов’язку, однак сам статус "військовозобов’язаний" у "Резерв+" не означає автоматичну відмову в захисті.

Тим часом, українські жінки під час оформлення тимчасового захисту в окремих країнах ЄС можуть зіткнутися з вимогою надати дані з "Резерв+". У Єврокомісії заявили, що чинні правила поширюються на всіх українців незалежно від статі, а найближчими тижнями країни Євросоюзу мають отримати додаткові роз’яснення щодо їх застосування.