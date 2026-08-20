У ЄС ускладнили оформлення захисту для українок: від них можуть вимагати дані із "Резерв+"

Українські жінки під час оформлення тимчасового захисту в окремих країнах ЄС можуть зіткнутися з вимогою надати дані з "Резерв+". У Єврокомісії заявили, що чинні правила поширюються на всіх українців незалежно від статі, а найближчими тижнями країни Євросоюзу мають отримати додаткові роз’яснення щодо їх застосування.

Як пише видання "Радіо Свобода", про це 20 серпня на брифінгу в Брюсселі розповів речник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламмерт.

Він пояснив, що Єврокомісія планує найближчими тижнями надати державам-членам оновлені рекомендації щодо нових правил тимчасового захисту для громадян України. Це має допомогти країнам ЄС однаково застосовувати вимоги на практиці.

Представника Єврокомісії запитали, чи відомо йому про ситуації, коли в окремих країнах ЄС українських жінок під час оформлення тимчасового захисту просили показати інформацію з "Резерв+" або підтвердити, що вони звільнені від військового обов’язку.

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Ламмерт зазначив, що рішення Ради ЄС від 30 липня 2026 року про продовження тимчасового захисту не встановлює різниці між чоловіками та жінками. За його словами, у документі йдеться про військову службу або попередню військову службу, тому вимоги формально стосуються заявників незалежно від статі.

Що кажуть в Україні

Раніше на проблему звернуло увагу Міністерство закордонних справ України. У відомстві повідомили, що отримували звернення від українців через різне застосування нових правил у країнах ЄС. Зокрема, МЗС стало відомо про випадки, коли під час оформлення тимчасового захисту в окремих державах у жінок з України просили надати відомості з "Резерв+".

У міністерстві пояснили, що на той момент Євросоюз ще не підготував єдиних інструкцій для всіх країн щодо практичного застосування нового рішення. Через це окремі національні органи могли керуватися власними внутрішніми правилами.

Водночас у МЗС наголосили, що такі випадки не є масовими. Найчастіше додаткові документи запитували в людей, які не могли підтвердити законність свого виїзду з України.

Одним із таких підтверджень може бути штамп Державної прикордонної служби в закордонному паспорті, який свідчить про перетин кордону під час виїзду з України.

У МЗС зазначили, що якщо людина може підтвердити законність свого виїзду, вимагати від неї інформацію з "Резерв+" не повинні. Проте через відсутність єдиного підходу в країнах ЄС подібні ситуації поки що можливі.

Українське МЗС очікує, що Євросоюз найближчим часом узгодить спільний підхід для всіх держав-членів. Саме для цього Єврокомісія й готує додаткові оперативні рекомендації щодо застосування нових правил тимчасового захисту.

Раніше Фокус писав, що в країнах ЄС посилили перевірку українських чоловіків, які вперше звертаються по тимчасовий захист. Тепер у них можуть перевіряти законність виїзду з України та наявність на той момент підстав для звільнення від військового обов’язку, однак сам статус "військовозобов’язаний" у "Резерв+" не означає автоматичну відмову в захисті.

Також повідомлялося, що уряд Швейцарії прийняв рішення щодо тимчасового захисту, який надається українкам та українцям на час війни Росії проти України. Згідно з рішенням, оновленим відповідно до рекомендацій Євросоюзу, для військовозобов'язаних захисту не буде. Натомість решта категорій збережуть статус до 4 березня 2028 року.