В ЕС усложнили процедуру оформления защиты для украинок: от них могут потребовать данные из "Резерв+"

Украинские женщины при оформлении временной защиты в некоторых странах ЕС могут столкнуться с требованием предоставить данные из "Резерв+". В Еврокомиссии заявили, что действующие правила распространяются на всех украинцев независимо от пола, а в ближайшие недели страны Евросоюза должны получить дополнительные разъяснения по их применению.

Как сообщает издание "Радио Свобода", об этом 20 августа на брифинге в Брюсселе рассказал пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам миграции Маркус Ламмерт.

Он пояснил, что Еврокомиссия планирует в ближайшие недели предоставить государствам-членам обновленные рекомендации относительно новых правил временной защиты для граждан Украины. Это должно помочь странам ЕС единообразно применять эти требования на практике.

Представителя Еврокомиссии спросили, известно ли ему о случаях, когда в некоторых странах ЕС украинских женщин при оформлении временной защиты просили предъявить информацию из "Резерв+" или подтвердить, что они освобождены от военной службы.

Відео дня

Ламмерт отметил, что решение Совета ЕС от 30 июля 2026 года о продлении временной защиты не устанавливает различий между мужчинами и женщинами. По его словам, в документе речь идет о военной службе или предыдущей военной службе, поэтому требования формально касаются заявителей независимо от пола.

Что говорят в Украине

Ранее на эту проблему обратило внимание Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве сообщили, что получали обращения от украинцев в связи с разным применением новых правил в странах ЕС. В частности, МИД стало известно о случаях, когда при оформлении временной защиты в отдельных государствах у женщин из Украины просили предоставить сведения из "Резерв+".

В министерстве пояснили, что на тот момент Евросоюз ещё не подготовил единых инструкций для всех стран по практическому применению нового решения. В связи с этим отдельные национальные органы могли руководствоваться собственными внутренними правилами.

В то же время в МИД подчеркнули, что такие случаи не носят массовый характер. Чаще всего дополнительные документы запрашивали у тех, кто не мог подтвердить законность своего выезда из Украины.

Одним из таких подтверждений может служить штамп Государственной пограничной службы в заграничном паспорте, свидетельствующий о пересечении границы при выезде из Украины.

В МИД отметили, что если человек может подтвердить законность своего выезда, у него не должны запрашивать информацию из "Резерв+". Однако из-за отсутствия единого подхода в странах ЕС подобные ситуации пока возможны.

Министерство иностранных дел Украины ожидает, что Евросоюз в ближайшее время согласует единый подход для всех государств-членов. Именно для этого Еврокомиссия и готовит дополнительные оперативные рекомендации по применению новых правил временной защиты.

Ранее Фокус сообщал , что в странах ЕС ужесточили проверку украинских мужчин, впервые обращающихся за временной защитой. Теперь у них могут проверять законность выезда из Украины и наличие на тот момент оснований для освобождения от воинской обязанности, однако сам статус "военнообязанный" в программе "Резерв+" не означает автоматический отказ в предоставлении защиты.

Также сообщалось, что правительство Швейцарии приняло решение о временной защите, предоставляемой украинкам и украинцам на время войны России против Украины. Согласно решению, обновленному в соответствии с рекомендациями Евросоюза, для военнообязанных защита не будет предоставляться. В то же время остальные категории сохранят статус до 4 марта 2028 года.