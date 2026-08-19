В Швейцарии лишили часть украинцев временной защиты: что будут проверять

Правительство Швейцарии приняло решение о временной защите, предоставляемой украинкам и украинцам на время войны России против Украины. Согласно решению, обновленному в соответствии с рекомендациями Евросоюза, для военнообязанных защита не будет предоставляться. Остальные категории сохранят статус до 4 марта 2028 года. Какие категории военнообязанных не получат защиту в Швейцарии?

19 августа на портале Федерального совета правительства Швейцарии появилась информация о временной защите ЕС, которую в этой стране называют получением "статуса S". Указано, что в ближайшее время не предвидится прекращения войны РФ против Украины, поэтому принято решение о продлении защиты, но с учетом позиции ЕС в отношении военнообязанных украинцев. Основное ограничение — защита не будет предоставлена гражданам, имеющим военные обязанности перед Украиной.

В материале на портале совета отмечается, что новые требования в отношении военнообязанных вступают в силу с 31 июля 2026 года. Также кратко перечисляются категории лиц, которым будет отказано в "статусе S" — это украинцы "призывного возраста, те, кто находится в резерве, и те, кто добровольно вступил в ряды вооруженных сил". Отдельно указано, что новые требования не касаются людей, которые уже получили защиту. Правительство Швейцарии решило, что требования касаются украинцев, которые будут подавать документы с 20 августа 2026 года.

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Временная защита — подробности решения Швейцарии от 19 августа Фото: Скриншот

Швейцария также сообщила о продлении других мер в поддержку украинцев, спасающихся от войны, развязанной РФ. В частности, все, кто получил статус беженца, по-прежнему будут получать по 3 тыс. швейцарских франков в год. Кроме того, люди, прожившие в Швейцарии пять лет, получат вид на жительство категории B.

Временная защита — подробности

Отметим, что Фокус писал об изменениях в режиме временной защиты украинцев в связи с войной РФ. В частности, летом 2026 года ЕС принял решение об ограничении защиты для военнообязанных, прибывающих на территорию Европы. При этом подчеркивается, что изменения касаются только тех, кто впервые приехал или подал документы на повторную защиту после пребывания в другой стране ЕС. В августе в сети рассказали, как это решение реализовали в Испании. Выяснилось, что у мужчин требуют выписку из приложения "Резерв+" в переводе на испанский язык. При этом временную защиту могут получить только те украинцы, у которых есть статус "снят с воинского учета" и "непригоден к службе".

Между тем МИД Украины изменил требования к украинцам, желающим получить консульские услуги. В новом решении министерства говорится, что консульства должны проверять документы о воинском учете и отказывать в предоставлении услуг, если с ними не все в порядке. Кроме того, они получили полномочия ставить мужчин на воинский учет и вносить обновленные данные.

Напоминаем, что 14 августа Фокус собрал информацию о странах ЕС, изменивших условия временной защиты для военнообязанных украинцев.