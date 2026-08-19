У Швейцарії виключили частину українців з тимчасового захисту: що перевірятимуть

Уряд Швейцарії прийняв рішення щодо тимчасового захисту, який надається українкам та українцям на час війни Росії проти України. Згідно з рішенням, оновленим відповідно до рекомендацій Євросоюзу, для військовозобов'язаних захисту не буде. Решта категорій збережуть статус до 4 березня 2028 року. Які категорії військовозобов'язаних не отримають захисту у Швейцарії?

19 серпня на порталі Федеральної ради уряду Швейцарії з'явилась інформація щодо тимчасового захисту ЄС, який у цій країні називають отриманням "статусу S". Вказано, що найближчим часом не бачать, що війна РФ проти України спинилась, тому прийняли рішення про продовження захисту, але з врахуванням позиції ЄС щодо військовозобов'язаних українців. Основне обмеження — захисту не нададуть громадянам, які мають військові обов'язки перед Україною.

У матеріалі на порталі ради наголошується, що нові вимоги щодо військовозобов'язаних починають діяти з 31 липня 2026 року. Також коротко перелічують, яким категоріям відмовлять у "статусі S" — це українці "віку призову, ті, хто перебуває у резерві, та ті, хто добровільно вступив до лав збройних сил". Окремо вказано, що нові вимоги не стосуються людей, які вже отримали захист. Уряд Швейцарії вирішив, що вимоги стосуються українців, які подаватимуть документи з 20 серпня 2026 року.

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Тимчасовий захист — деталі рішення Швейцарії 19 серпня Фото: Скриншот

Швейцарія також повідомила про продовження інших заходів на підтримку українців, які втікають від війни РФ. Зокрема, усі, хто отримав захист, й надалі матимуть по 3 тис. швейцарських франків на рік. До всього, люди, які прожили у Швейцарії п'ять років, отримають дозволи на проживання категорії B.

Тимчасовий захист — деталі

Зазначимо, Фокус писав про зміни у тимчасовому захисті українцям через війну РФ. Зокрема, влітку 2026 року ЄС прийняв рішення щодо обмеження захисту для військовозобов'язаних, які прибувають на територію Європи. При цьому наголошується, що зміни стосуються лише тих, хто вперше приїхав або подав документи на повторний захист після іншої країни ЄС. У серпні у мережі розповіли, як це рішення реалізували в Іспанії. З'ясувалось, що у чоловіків вимагають витяг з застосунку "Резерв+" у перекладі на іспанську мову. При цьому тимчасовий захист можуть отримати лише ті українці, у яких є статус "знятий з військового обліку" та "непридатний до служби".

Тим часом МЗС України змінило вимоги до українців, які бажають отримати консульські послуги. У новому рішення міністерства ідеться про те, що консульства повинні перевіряти військово-облікові документи й відмовляти у наданні послуг, якщо з ними не все гаразд. Крім того, вони отримали повноваження ставити чоловіків на військовий облік та вносити оновлені дані.

Нагадуємо, 14 серпня Фокус зібрав інформацію про країни ЄС, які змінили умови тимчасового захисту для військовозобов'язаних українців.