Украинцам за рубежом могут не выдать документы: адвокат объяснил, в чем причина

Мужчинам могут отказать в консульских услугах за рубежом. "Фокус" выяснил, при каких обстоятельствах ведомство не будет оформлять паспорт или доверенность, какие данные следует проверить в "Резерв+" и что делать, если обнаружена ошибка.

Украинцам, находящимся за рубежом, следует заранее проверить свои военно-учетные данные, поскольку их неактуальность может стать препятствием для получения консульских услуг. Особенно важно не откладывать это до того момента, когда потребуется срочно оформить паспорт, доверенность или другой документ.

Как отметил в комментарии Фокусу адвокат Сергей Литвиненко, воинский учет для украинских мужчин за рубежом всё больше влияет на решение повседневных юридических вопросов. Даже если человек уже несколько лет живет в другой стране, работает и платит там налоги, это не освобождает его от требований украинского законодательства в отношении воинского учета.

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По его словам, проблемы часто возникают тогда, когда мужчины обращаются в консульство, не проверив заранее актуальность своих данных.

Сергей Литвиненко , адвокат, арбитражный управляющий

Ко мне обращаются не только те, кто недавно выехал, но и люди, которые просто не понимают, в каком статусе находятся. Они давно живут за границей, работают и платят налоги, а потом выясняется, что консульство не примет заявление, потому что в системе что-то не так.

Почему мужчинам за рубежом могут отказать в консульских услугах

По словам Сергея Литвиненко, правила оказания консульских услуг мужчинам призывного возраста изменились. Он ссылается на постановление Кабинета министров № 981 от 29 июля 2026 года, которое, по его словам, предусматривает проверку военно-учетных документов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет перед оказанием большинства консульских услуг.

"Проверка осуществляется через реестр "Оберег". Как правило, подтверждением военно-учетных данных служит электронный военно-учетный документ (е-ВОД), доступный в приложении "Резерв+", — отметил Литвиненко.

Он также отметил, что само наличие документа ещё не гарантирует получение услуги. Если сведения в нём устарели или не подтверждены надлежащим образом, это также может стать основанием для отказа.

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"Самое коварное в том, что отказ можно получить даже при наличии документа. Электронный ВОД без подтвержденных актуальных данных также может стать основанием для отказа. Запись в приложении есть, а данные устарели, и консул ничем не поможет", — отметил Литвиненко.

По его словам, документы часто проверяют только тогда, когда они уже нужны. Например, если заканчивается срок действия паспорта или необходимо оформить доверенность на продажу недвижимости, времени на исправление ошибок может не хватить. Поэтому следует заранее проверить сведения в "Резерв+", в частности персональные данные и военно-учетный статус. Так что, если заметили несоответствия, лучше исправить их еще до обращения в консульство.

Когда военно-учетные документы не проверяются

В то же время, как поясняет адвокат, предусмотрены исключения, когда проверка военно-учетных документов для оказания консульской услуги не проводится. Речь идет об оформлении удостоверения личности для возвращения в Украину. Это означает, что отсутствие надлежащего военно-учетного документа само по себе не должно препятствовать оформлению именно этого документа для возвращения.

Литвиненко также называет среди исключений отдельные консульские действия в отношении детей, если один из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, а также оказание услуг гражданам Украины, которые за рубежом находятся под арестом, задержаны или лишены свободы.

"Конкретные условия применения исключений зависят от вида консульского действия и действующих нормативных актов. Перед обращением следует уточнить требования в соответствующем дипломатическом учреждении", — говорит он.

Какие изменения ждут украинцев за рубежом в 2027 году

По прогнозу Сергея Литвиненко, вопрос о воинском учете и консульских услугах в ближайшее время будет оставаться актуальным.

Адвокат отмечает, что с 8 января 2027 года должны вступить в силу нормы, касающиеся постановки на консульский учет и автоматической постановки на воинский учет за рубежом без прохождения военно-медицинской комиссии (ВМК).

Кроме того, Министерство иностранных дел совместно с Министерством обороны планирует к концу 2026 года внедрить механизм обновления данных через консульский учет, а не только с помощью приложения.

"Поэтому прогнозирую: в ближайшие месяцы именно консульства станут основным местом, где будут решаться такие вопросы. Но ждать этого момента, чтобы "разобраться потом", я бы не советовал", — подчеркнул адвокат.

Указанные сроки и запланированные изменения следует проверять по официальным сообщениям государственных органов, поскольку порядок и дата вступления в силу соответствующих норм определяются нормативными актами.

Означает ли военная регистрация за границей мобилизацию?

Украинских мужчин за рубежом пугает постановка на воинский учет через консульство. Часто они опасаются, что это автоматически приведет к мобилизации в другой стране. Литвиненко утверждает, что это не так.

"Консульский учет не означает призыв за пределами Украины. Это механизм проверки и обновления данных, который позволяет государству знать, кто где находится, а человеку — иметь действующие документы", — пояснил адвокат.

Таким образом, сам факт нахождения на консульском учете не следует отождествлять с мобилизацией. В то же время военно-учетный статус и выполнение обязанностей, предусмотренных украинским законодательством, — это отдельные вопросы, которые необходимо оценивать с учетом конкретных обстоятельств.

Что нужно делать мужчинам за границей, чтобы не возникло проблем с документами

Сергей Литвиненко советует не дожидаться возникновения срочной необходимости в консульской услуге, а заранее проверить свои данные.

Прежде всего следует проверить электронный ВОД в "Резерв+" и убедиться, что документ доступен, а сведения в нём актуальны.

Кроме того, он напоминает о необходимости проверки личных данных и статуса. Если в ФИО, адресе или других сведениях есть ошибки, нужно выяснить, как их исправить.

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"Следует уточнить требования консульства. Перечень необходимых документов и порядок оказания услуг могут зависеть от конкретной процедуры. А в случае отказа — попросить объяснить причину. Это поможет понять, какие именно сведения нужно исправить или есть ли основания для обжалования решения", — советует адвокат и добавляет, что не следует пренебрегать юридической помощью в сложных обстоятельствах, особенно когда имеются расхождения в реестрах, возникли вопросы относительно отсрочки или военно-учетного статуса.

"Правила быстро меняются, поэтому перед поездкой сверяйтесь с актуальными разъяснениями МИД и вашего консульства", — советует адвокат.

Напомним, ранее Минобороны Украины уточнило процедуру ВЛК для военнослужащих, проходящих лечение за рубежом. Соответствующие изменения уже внесены в приказ № 402.