В Украине создали шторы, которые могут спасти жизнь во время обстрелов: чем они особенны

Бронещиты основаны на принципе поглощения кинетической энергии: панель не отражает удар, но гасит импульс ударной волны и задерживает осколки

Украинские разработчики изобрели инновационные противоосколочные баллистические панели "Bronel" в форме шторы. Они устанавливаются на обычный карниз перед окнами или стеклянными дверями для защиты от вторичных осколков без ущерба для эстетики помещения. Разработчики сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что на данный момент на рынке нет аналогов подобным изделиям.

Чем особенны эти шторы

Конструкция основана на принципе поглощения кинетической энергии: панель не отражает удар, но гасит импульс ударной волны и задерживает осколки. Внутри размещен многослойный баллистический пакет из негорючих материалов, используемых в бронежилетах. Снаружи он покрыт чехлом из синтетической оксфордской ткани, устойчивой к влаге, плесени и обработке дезинфицирующими средствами на основе спирта или хлора. Система рассчитана на применение в помещениях с остеклением (квартирах, офисах, больницах, государственных учреждениях и заведениях HoReCa — отелях, ресторанах и кафе), где технически невозможно установить наружные защитные рольставни.

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Бронезащитные экраны основаны на принципе поглощения кинетической энергии

По данным разработчиков, шторы прошли баллистические испытания в соответствии со стандартом НАТО STANAG 2920 (в Национальном университете обороны Украины) и получили соответствующие сертификаты Министерства обороны. Конструкция способна останавливать осколки стекла, бетона и металла на скорости до 479 м/с.

"Современная архитектура больше не может игнорировать реалии безопасности, но в то же время она не должна терять свою эстетику или превращаться в фортификационное сооружение. Создавая "Bronel", мы стремились предложить рынку принципиально новый класс решений, сочетающих защитные технологии военного уровня с изысканным дизайном жилых и коммерческих пространств", – отметил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" руководитель направления развития бизнеса проекта "Bronel" Артем Гензель.

Он сообщил, что по результатам испытаний в Национальном университете обороны Украины баллистическая скорость изделия составляет 479,67 м/с.

"Мы не создаем иллюзий, что это может заменить полноценные укрытия, но даем возможность сохранить пространство и жизнь в критический момент", — добавил Гензель.

Противоосколочные Противоосколочные баллистические панели "Bronel"

Проект "Bronel" был запущен 1 октября 2026 года представителями оборонного сектора, волонтерами и специалистами строительной отрасли с целью защиты жилых и рабочих помещений от разрушений, вызванных обломками во время обстрелов. Официальная презентация системы состоялась 5 ноября 2026 года на Украинском инвестиционно-строительном конгрессе (UIBC 2026).

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