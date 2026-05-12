Как в ВСУ появилась система Clarity с ИИ для ударов по целям РФ: всего 20 минут до попадания

Операторы дронов Сил беспилотных систем используют программу Clarity, чтобы в автоматизированном режиме выявлять скрытую военную технику Вооруженных сил Российской Федерации, пояснили разработчики. При этом на расшифровку данных не тратят по 5-6 часов, в течение которых россияне меняют позиции. Почему и как появился программный комплекс, который с помощью технологий ИИ обнаруживает российские цели в течение 20 минут? Как работает программа для бойцов ВСУ?

Программа появилась после того, как оператор разведдрона во время вылета на боевое задание не заметил РЭБ "Жизель", говорится в материале портала "Оборонка". Поражение произошло благодаря другому разведчику, который заметил скрытый объект. Журналисты пообщались с разработчиками Clarity, один из которых видел инцидент с "Жизель" собственными глазами. Именно тогда возникла идея программы, которая будет работать быстрее и качественнее, чем человеческие глаза.

В статье приведены позывные разработчиков — Alex и Flame. Выяснилось, что Flame — специалист по ИТ, который во время службы в ВСУ был причастен к разработке системы "Крапива", а во время полномасштабного вторжения стал свидетелем истории с почти пропущенным РЭБом РФ. Объект обнаружили благодаря тому, что кто-то обратил внимание на антенну, которую вынесли в сторону рядом с обычным на вид грузовиком. Программист предположил, что программа будет лучше обнаруживать скрытые объекты, если ее "правильно обучить". Первый проект создал Alex — это произошло в 2023 году: программу передали военным, и они вносили предложения, которые сразу воплощались в жизнь.

Одна из проблем проекта — это аннотаторы: люди, как правило, ветераны, которые обозначали на изображениях важные объекты, и потом по этой разметке обучалась программа ИИ. В какой-то момент стало понятно, что волонтерскими усилиями с этим не справятся, и именно тогда привлекли грант, уточнили разработчики. В 2025 году разработчики получили деньги от Brave1 на доработку, и после этого ВСУ получили готовую программу Clarity с ИИ, которая обнаруживает военную технику, тайники, живую силу ВС РФ, объясняется в материале.

Технологии ИИ и ВСУ — кадры работы системы Clarity

"В конце лета 2025 мы достигли отметки в 250 зарегистрированных пользователей, а сейчас их уже более 800", — рассказали разработчики, добавив, что бойцы ВСУ могут получить свободный доступ после авторизации через систему Delta.

Как работает система Clarity:

данные получают благодаря дронам, которые снимают видео-фото во время полетов на линию фронта;

далее работает алгоритм, который делает три шага. Первый — распознавание объектов по косвенным признакам. Второй — автоматическая геолокация. Третий — экспорт отчета в Delta. При этом обработка выполняется на технике операторов, и это добавляет безопасности, потому что нет обращений к облаку или сторонним серверам. Кроме того, нет усталости операторов, которые могут пропустить важную цель.

"Благодаря этому мы сокращаем время обработки миссии с 6 часов до, например, 20 минут. Это колоссальная экономия времени", — сказали программисты.

В будущем систему смогут устанавливать на дроны и тогда распознавание и передача координат будет происходить в режиме реального времени, уточнили разработчики.

Технологии ИИ и ВСУ — появление Clarity

В сентябре 2025 года Фокус писал о новом программном комплексе Clarity, о котором рассказал тогдашний министр цифровых трансформаций Михаил Федоров. Выяснилось, что технологию ИИ ВСУ используют подразделения "Ахиллес", Nemesis и другие. На видео с кадрами презентации — примеры работы комплекса. Видим, что программа способна выявить живую силу противника и четко указать улицы и адреса в населенном пункте. Кроме того, распознает скрытую технику ВС РФ, и далее по целям отрабатывают ударные дроны.

Отметим, 12 мая нынешний министр обороны Михаил Федоров рассказал о визите в Украину владельца компании-лидера технологий ИИ и анализа данных — СЕО Palantir Алекса Карпа. Фокус рассказал, какие возможности получили ВСУ благодаря сотрудничеству, которое началось в июне 2022 года.

Напоминаем, в 2024 году медиа The Times сообщило о появлении системы MetaConstellation в ВСУ, которая аккумулирует все разведданные для полной ситуационной осведомленности командиров.