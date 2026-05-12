Як у ЗСУ з'явилась система Clarity з ШІ для ударів по цілях РФ: лише 20 хвилин до влучання

Оператори дронів Сил безпілотних систем використовують програму Clarity, щоб в автоматизованому режимі виявляти приховану військову техніку Збройних сил Російської Федерації, пояснили розробники. При цьому на розшифровку даних не витрачають по 5-6 годин, протягом яких росіяни змінюють позиції. Чому та як з'явився програмний комплекс, який за допомогою технологій ШІ виявляє російські цілі протягом 20 хвилин? Як працює програма для бійців ЗСУ?

Програма з'явилась після того, оператор розвіддрона під час вильоту на бойове завдання не помітив РЕБ "Жизель", ідеться у матеріалі порталу "Оборонка". Ураження відбулось завдяки іншому розвіднику, який помітив прихований об'єкт. Журналісти поспілкувались з розробниками Clarity, один з яких бачив інцидент з "Жизель" на власні очі. Саме тоді виникла ідея програми, яка працюватиме швидше та якісніше, ніж людські очі.

У статті наведені позивні розробників — Alex та Flame. З'ясувалось, що Flame — фахівець з ІТ, який під час служби у ЗСУ був причетний до розробки системи "Кропива", а під час повномасштабного вторгнення став свідком історії з майже пропущеним РЕБом РФ. Об'єкт виявили завдяки тому, що хтось звернув увагу на антену, яку винесли вбік поруч зі звичайною на вигляд вантажівкою. Програміст припустив, що програма краще виявлятиме такі приховані об'єкти, якщо її "правильно навчити". Перший проєкт створив Alex — це сталось у 2023 році: програму передали військовим, які вносили пропозиції, які відразу втілювались у життя.

Одна з проблем, про які розповіли спікери, — це анотатори: люди, зазвичай, ветерани, які позначали на зображеннях важливі об'єкти, і потім по цій розмітці навчалась програма ШІ. У якийсь момент стало зрозуміло, що волонтерськими зусиллями з цим не впораються, і саме тоді залучили грант, уточнили розробники. У 2025 році розробники отримали гроші від Brave1 на допрацювання, і після цього ЗСУ отримали готову програму Clarity з ШІ, яка виявляє військову техніку, схованки, живу силу ЗС РФ, пояснюється у матеріалі.

Технології ШІ та ЗСУ — кадри роботи системи Clarity Фото: Портал "Межа "Оборонка"

"В кінці літа 2025 ми досягли позначки у 250 зареєстрованих користувачів, а зараз їх вже понад 800", — розповіли розробники, додавши, що бійці ЗСУ можуть отримати вільний доступ після авторизації через систему Delta.

Як працює система Clarity:

дані отримують завдяки дронам, які знімають відео-фото під час польотів на лінію фронту;

далі працює алгоритм, який робить три кроки. Перший — розпізнавання об'єктів за непрямими ознаками. Другий — автоматична геолокація. Третій — експорт звіту у Delta. При цьому обробка виконується на техніці операторів, і це додає безпеки, бо немає звернень до хмари чи сторонніх серверів. Крім того, немає втоми операторів, які можуть пропустити важливу ціль.

"Завдяки цьому ми скорочуємо час обробки місії з 6 годин до, наприклад, 20 хвилин. Це колосальна економія часу", — сказали програмісти.

У майбутньому систему зможуть встановлювати на дрони й тоді розпізнавання та передавання координат відбуватиметься у режимі реального часу, уточили розробники.

Технології ШІ та ЗСУ — поява Clarity

У вересні 2025 року Фокус писав про новий програмний комплекс Clarity, про який розповів тодішній міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров. З'ясувалось, що технологію ШІ ЗСУ використовують підрозділи "Ахіллес", Nemesis та інші. На відео з кадрами презентації — приклади роботи комплексу. Бачимо, що програма здатна виявити живу силу противника і чітко вказати вулиці та адреси в населеному пункті. Крім того, розпізнать приховану техніку ЗС РФ, і далі по цілях відпрацьовують ударні дрони.

