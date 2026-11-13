В Україні створили штори, які можуть врятувати життя під час обстрілів: чим вони особливі

Бронештори базуються на принципі поглинання кінетичної енергії: панель не відбиває удар, але приглушує імпульс ударної хвилі і затримує уламки

Українські розробники винайшли інноваційні протиуламкові балістичні панелі "Bronel" у формі штори. Вони встановлюються на звичайний карниз перед вікнами чи скляними дверима для захисту від вторинних уламків без втрати естетики простору. Розробники повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що наразі на ринку немає аналогів подібним виробам.

Чим особливі ці штори

Конструкція базується на принципі поглинання кінетичної енергії: панель не відбиває удар, але приглушує імпульс ударної хвилі і затримує уламки. Всередині розміщено багатошаровий балістичний пакет із негорючих матеріалів, що використовуються в бронежилетах. Зовні він накритий чохлом із синтетичної оксфордської тканини, стійкої до вологи, цвілі та оброблених антидезінфікуючими засобами з спиртом або хлором. Система розрахована на застосування у приміщеннях зі склінням (квартирах, офісах, лікарнях, держустановах та закладах HoReCa -готелях, ресторанах та кав'ярнях), де технічно неможливо змонтувати зовнішні захисні ролети.

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Бронештори базуються на принципі поглинання кінетичної енергії

За даними розробників, штори пройшли балістичні випробування за стандартом НАТО STANAG 2920 (в Національному університеті оборони України) та отримали відповідні сертифікати Міноборони. Конструкція здатна зупиняти уламки скла, бетону та металу на швидкості до 479 м/с.

"Сучасна архітектура більше не може ігнорувати реалії безпеки, але водночас вона не повинна втрачати своєї естетики чи перетворюватися на фортифікаційну споруду. Створюючи "Bronel", ми прагнули запропонувати ринку принципово новий клас рішень, що поєднують захисні технології воєнного рівня з витонченим дизайном житлових і комерційних просторів", – зазначив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" керівник напряму розвитку бізнесу проєкту "Bronel" Артем Гензель.

Він повідомив, що балістична межа виробу за результатами випробувань у Національному університеті оборони України становить 479,67 м/с.

"Ми не створюємо ілюзій заміни повноцінних укриттів, але даємо можливість зберегти простір і життя у вразливий момент", – додав Гензель.

Протиуламкові Протиуламкові балістичні панелі "Bronel"

Проєкт "Bronel" започаткували 1 жовтня 2026 року представники оборонного сектору, волонтери та фахівцми будівельної галузі для захисту житлових і робочих просторів від руйнувань уламками під час обстрілів. Офіційну презентацію системи здійснили 5 листопада 2026 року на Українському інвестиційно-будівельному конгресі (UIBC 2026).

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