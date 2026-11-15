Над Нижнекамском разразился мощный пожар: дроны могли поразить важный завод РФ (видео)

Ночная атака дронов превратила небо над российским Нижнекамском в сплошное сияние: местные жители сообщали о взрывах, а над промышленной зоной поднимались пламя и густой дым.

В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали российский город Нижнекамск в Татарстане. Под ударом, по данным мониторинговых ресурсов, оказался нефтехимический завод "Нижнекамскнефтехим", принадлежащий корпорации "Сибур". После атаки на территории предприятия возник пожар, а местные жители сообщали о взрывах и работе противовоздушной обороны. Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.

Итак, сообщения об угрозе ударов беспилотников в Татарстане начали появляться ночью — около 02:55 в республике объявили режим "беспилотной опасности".

В 04:16 мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что город подвергается атаке. Он заявил, что силы противовоздушной обороны ведут боевые действия, и призвал местных жителей укрыться в убежищах.

Видео дня

"Дорогие жители Нижнего Каменска, прошу вас оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности! Прямо сейчас ведутся работы ПВО", — написал Беляев.

Около 04:52 местные жители начали сообщать о ярком свечении над промышленной частью города. Впоследствии в местных Telegram-каналах появились сообщения о взрывах и пожаре на одном из предприятий.

Мониторинговый канал Exilenova+ высказал предположение, что целью атаки стал именно "Нижнекамскнефтехим".

В свою очередь аналитики Falcon Insight заявили, что определили местоположение опубликованных кадров и подтвердили, что пожар произошел на территории этого предприятия. На видео видно несколько очагов возгорания и густой дым над промышленной зоной.

Пожар на заводе "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане Фото: Falcon Insight / Telegram

В 06:04 Беляев сообщил, что угроза атаки беспилотников сохраняется, а силы обороны продолжают работать. Он вновь призвал жителей оставаться в укрытиях и сообщил, что силы противовоздушной обороны работают над защитой города.

Сообщение мэра Нижнекамска Радмира Беляева в Telegram-канале Фото: Скриншот

Почему это предприятие важно для российской промышленности

"Нижнекамскнефтехим" — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России и Европы. Оно входит в состав холдинга "Сибур" и специализируется на производстве синтетических каучуков, пластмасс, мономеров и другой химической продукции.

По данным самого предприятия, его ассортимент насчитывает более 120 наименований. В частности, завод производит:

синтетический изопреновый каучук;

бутиловые и бутадиеновые каучуки;

полиэтилен и полипропилен;

полистирол и другие виды пластмасс;

гликоли, мономеры и поверхностно-активные вещества.

Предприятие также является одним из ведущих мировых производителей синтетических каучуков. По данным "Сибура", на нем ежегодно производится более 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластмасс.

Почему продукция завода имеет значение для военно-промышленного комплекса РФ

"Нижнекамскнефтехим" имеет значение не только для гражданской экономики России, но и для её промышленности, в частности благодаря производству материалов двойного назначения. Предприятие выпускает синтетические каучуки, полиэтилен, полипропилен и другие полимеры. Каучуки используются для изготовления шин, уплотнителей и резиновых деталей, а полимеры — для производства корпусов, изоляции, элементов оборудования и упаковки. Все это может применяться при изготовлении комплектующих для военной техники.

Поэтому продукция завода потенциально важна и для российского военно-промышленного комплекса, которому требуется сырье для производства и обслуживания вооружения и техники. В то же время открытых подтвержденных данных о конкретных объемах поставок продукции "Нижнекамскнефтехима" российским оборонным предприятиям нет.

Что известно о предыдущих атаках на Нижнекамск

Нижнекамск уже неоднократно подвергался атакам беспилотников. Например, 7 сентября 2026 года мэр города Радмир Беляев сообщил о массированной атаке на Нижнекамский район. По его словам, силы ПВО тогда отразили удар, а угроза для города впоследствии была снята. В ту ночь из-за опасности, исходящей от беспилотников, также ограничивали работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы.

Гораздо более серьезные последствия имела атака 13 сентября 2026 года. По сообщению пресс-службы главы Татарстана, повреждения получили промышленные и гражданские объекты, а на одном из предприятий возник пожар. 14 сентября мэр города Радмир Беляев сообщил о ликвидации пожара на промышленном предприятии и начале восстановительных работ. По его словам, к тушению привлекались подразделения МЧС Татарстана и местные службы. В то же время власти не назвали предприятие, на котором произошло возгорание, и заявляли, что производственный процесс не останавливался.

Отметим, что промышленная зона Нижнекамска имеет стратегическое значение для российской нефтехимической отрасли. Помимо "Нижнекамскнефтехима", здесь расположены и другие крупные производственные объекты, в частности "Нижнекамскнефтехим", нефтеперерабатывающий комплекс "ТАНЕКО" и производство "ТАИФ-НК".

Таким образом, сообщение о пожаре на предприятии после ночной атаки привлекло внимание ввиду важности данного производства для российской промышленности. Однако окончательные последствия происшествия, в частности информация о повреждении оборудования и возможном влиянии на производственные мощности, требуют подтверждения.

Напомним, 8 октября в Казани после объявления об угрозе атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар в промышленном парке — местные жители сообщали, что дым охватил всю промышленную зону.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в ночь на 8 октября было совершено нападение на Салаватский НПЗ в Башкортостане, принадлежащий компании "Газпром".