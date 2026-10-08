В Татарстане после воздушной тревоги начался пожар в промышленном парке (видео)

Российские регионы всю ночь были под атакой дронов, Казань не стала исключением. Сообщают о масштабном пожаре в промышленном парке.

Беспилотную опасность объявляли в Татарстане, РФ, в аэропорту Казани были введены временные ограничения. Вскоре появились сообщения о масштабном пожаре в городе. Фокус собрал все, что известно.

Сообщалось, что угроза атаки БПЛА объявлена в городах Татарстана — Альметьевске, Бугульме, Заинске, Лениногорске, Нижнекамске, Елабуге, Челнах. При этом российская авиакомпания "Победа" заявила, что "корректирует расписание из-за продолжительных временных ограничений в регионах России".

МЧС заявило, что на территории Республики Татарстан с 05:01 введен режим "Беспилотная опасность", которая сохраняется до сих.

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Масштабный пожар разгорелся около 4 часов утра. Причина возгорания не называется. В комментариях к постам жители Казани спрашивают, была ли причиной пожара атака дронов, но официально власти инцидент не комментировали.

Также местные жители говорят, что пожар настолько масштабный, что "вся промзона в дыму".

Напомним, в ночь на 8 октября был атакован Салаватский НПЗ в Башкортостане, который принадлежит компании "Газпром".

Также этой ночью в Рязанской области России были поражены станкостроительный завод "Саста" и крупный дата-центр "Яндекс ДЦ Сасово". После ударов на серверах компании "Яндекс" наблюдается масштабный сбой.