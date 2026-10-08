У Татарстані після повітряної тривоги спалахнула пожежа в промисловому парку (відео)

Російські регіони всю ніч зазнавали атак дронів, Казань не стала винятком. Повідомляють про масштабну пожежу в промисловому парку.

У Татарстані (Росія) оголосили про загрозу від безпілотника, в аеропорту Казані було введено тимчасові обмеження. Невдовзі з’явилися повідомлення про масштабну пожежу в місті. "Фокус" зібрав усю відому інформацію.

Повідомлялося, що загроза атаки БПЛА оголошена в містах Татарстану — Альметьєвську, Бугульмі, Заїнську, Леніногорську, Нижньокамську, Єлабузі, Челнах. При цьому російська авіакомпанія "Победа" заявила, що "коригує розклад через тривалі тимчасові обмеження в регіонах Росії".

МНС повідомило, що на території Республіки Татарстан з 05:01 введено режим "Безпілотна небезпека", який зберігається й досі.

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Масштабна пожежа спалахнула близько 4-ї години ранку. Причину загоряння не називають. У коментарях до дописів мешканці Казані запитують, чи була причиною пожежі атака дронів, але офіційно влада інцидент не коментувала.

Також місцеві жителі кажуть, що пожежа настільки масштабна, що "вся промислова зона у диму".

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня було здійснено напад на Салаватський НПЗ у Башкортостані, який належить компанії "Газпром".

Також цієї ночі в Рязанській області Росії було вражено верстатобудівний завод "Саста" та великий дата-центр "Яндекс ДЦ Сасово". Після ударів на серверах компанії "Яндекс" спостерігається масштабний збій.