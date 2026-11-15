Потужна пожежа піднялася над Нижньокамськом: дрони могли дістати важливий завод РФ (відео)

Нічна атака дронів перетворила небо над російським Нижньокамськом на суцільне зарево: місцеві повідомляли про вибухи, а над промисловою зоною здіймалися вогонь і густий дим.

У ніч проти 15 листопада безпілотники атакували російське місто Нижньокамськ у Татарстані. Під ударом, за даними моніторингових ресурсів, опинився нафтохімічний завод "Нижньокамськнафтохім", який належить корпорації "Сибур". Після атаки на території підприємства виникла пожежа, а місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони. Подробиці зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Отож, повідомлення про загрозу ударів безпілотників у Татарстані почали з'являтися вночі — близько 02:55 у республіці оголосили режим "безпілотної небезпеки".

О 04:16 мер Нижньокамська Радмір Бєляєв повідомив, що місто перебуває під атакою. Він заявив, що працюють сили протиповітряної оборони, та закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

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"Дорогі нижньокамці, прошу вас залишатися в укриттях і дотримуватися заходів безпеки! Просто зараз іде робота ППО", — написав Бєляєв.

Близько 04:52 місцеві жителі почали повідомляти про яскраве зарево над промисловою частиною міста. Згодом у місцевих Telegram-каналах з'явилися повідомлення про вибухи та пожежу на одному з підприємств.

Моніторинговий канал Exilenova+ припустив, що ціллю атаки став саме "Нижньокамськнафтохім".

В свою чергу аналітики Falcon Insight заявили, що геолокували оприлюднені кадри та підтвердили місце пожежі на території цього підприємства. На відео видно кілька осередків займання та густий дим над промисловою зоною.

Пожежа на заводі "Нижньокамськнафтохім" у Татарстані Фото: Falcon Insight / Telegram

О 06:04 Бєляєв повідомив, що загроза атаки безпілотників зберігається, а сили захисту продовжують працювати. Він знову закликав жителів залишатися в укриттях і повідомив, що сили протиповітряної оборони працюють над захистом міста.

Допис мера Нижньокамська Радміра Бєляєва в Telegram-каналі Фото: Скриншот

Чому це підприємство важливе для російської промисловості

"Нижньокамськнафтохім" — одне з найбільших нафтохімічних виробництв Росії та Європи. Воно входить до холдингу "Сибур" і спеціалізується на виготовленні синтетичних каучуків, пластмас, мономерів та іншої хімічної продукції.

За інформацією самого підприємства, його асортимент налічує понад 120 найменувань. Зокрема, завод виробляє:

синтетичний ізопреновий каучук;

бутилові та бутадієнові каучуки;

поліетилен і поліпропілен;

полістирол та інші види пластмас;

гліколі, мономери й поверхнево-активні речовини.

Підприємство також є одним із провідних світових виробників синтетичних каучуків. За даними "Сибуру", на ньому виробляють понад 700 тисяч тонн каучуків і понад 700 тисяч тонн пластмас щороку.

Чому продукція заводу має значення для військово-промислового комплексу РФ

"Нижньокамськнафтохім" має значення не лише для цивільної економіки Росії, а й для її промисловості, зокрема через виробництво матеріалів подвійного призначення. Підприємство випускає синтетичні каучуки, поліетилен, поліпропілен та інші полімери. Каучуки використовують для виготовлення шин, ущільнювачів і гумових деталей, а полімери — для виробництва корпусів, ізоляції, елементів обладнання та пакування. Усе це може застосовуватися під час виготовлення комплектуючих для військової техніки.

Тому продукція заводу потенційно важлива і для російського військово-промислового комплексу, який потребує сировини для виробництва та обслуговування озброєння й техніки. Водночас відкритих підтверджених даних про конкретні обсяги постачання продукції "Нижньокамськнафтохіму" російським оборонним підприємствам немає.

Що відомо про попередні атаки на Нижньокамськ

Нижньокамськ уже неодноразово опинявся під атаками безпілотників. Наприклад, 7 вересня 2026 року мер міста Радмір Бєляєв повідомляв про масовану атаку на Нижньокамський район. За його словами, сили ППО тоді відбили удар, а загрозу для міста згодом скасували. Тієї ночі через небезпеку безпілотників також обмежували роботу аеропортів Казані, Нижньокамська та Бугульми.

Значно серйозніші наслідки мала атака 13 вересня 2026 року. За повідомленням пресслужби глави Татарстану, пошкодження отримали промислові та цивільні об'єкти, а на одному з підприємств виникла пожежа. 14 вересня мер міста Радмір Бєляєв повідомив про ліквідацію пожежі на промисловому підприємстві та початок відновлювальних робіт. За його словами, до гасіння залучали підрозділи МНС Татарстану та місцеві служби. Водночас влада не назвала підприємство, на якому сталося займання, і заявляла, що виробничий процес не зупинявся.

Зазначимо, що промислова зона Нижньокамська має стратегічне значення для російської нафтохімічної галузі. Окрім "Нижньокамськнафтохіму", тут розташовані й інші великі виробничі об'єкти, зокрема "Нижньокамськнафтохім", нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО" та виробництво "ТАІФ-НК".

Таким чином, повідомлення про пожежу на підприємстві після нічної атаки привернуло увагу через значення цього виробництва для російської промисловості. Однак остаточні наслідки події, зокрема інформація про пошкодження обладнання та можливий вплив на виробничі потужності, потребують підтвердження.

Нагадаємо, 8 жовтня у Казані після оголошення загрози атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа в промисловому парку — місцеві жителі повідомляли, що димом затягнуло всю промислову зону.

Також Фокус писав, що в ніч на 8 жовтня було здійснено напад на Салаватський НПЗ у Башкортостані, який належить компанії "Газпром".