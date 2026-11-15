"Стала в два раза меньше": комбриг "К-2" Верес рассказал о сокращении зарплат в ВСУ (видео)

Командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", полковник ВСУ Кирилл Верес, рассказал об уровне текущего денежного обеспечения в армии. По его словам, в настоящее время он получает около 1100 долларов США.

Полковник ВСУ отмечает, что предыдущее повышение зарплат командирам и офицерам было лишь "разовой акцией". Об этом Герой Украины рассказал в интервью журналисту Сергею Пейчеву.

Кирилл Верес о ГЗ в Силах обороны (смотреть с 01:01:34)

По словам господина Вереса, он был рад тому, что его денежное вознаграждение выросло до 101 тысячи гривен. Однако впоследствии выяснилось, что это была "разовая акция".

"Я считаю, что, если говорить о моем подразделении, то их работа и вознаграждение немного недооценены — это немного некорректно", — говорит полковник ВСУ.

Он подчеркивает, что благодарен за повышение оклада на 10 тыс. грн военнослужащим в тылу, в частности делопроизводителям. Что касается собственного денежного довольствия, то военнослужащий сказал, что его удалось удвоить лишь один раз.

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"У меня было 101 тысяча, теперь у меня снова 51 тысяча. Это не значит, что я пошёл и договорился. У всех урезали — и у комбатов, и у заместителей, и у офицеров. Всё, зарплата снова стала вдвое меньше", — честно говорит полковник ВСУ.

Господин Верес, отвечая на вопрос журналиста Сергея Пейчева о жалобах военных на низкое ГЗ, говорит, что "понимает, чего не хватает". Он считает, что уровень выплат военнослужащим должен быть пересмотрен.

Ранее Фокус сообщал о том, как Рада обсуждает вопрос о повышении зарплат украинским военным. В Раде обсуждается инициатива об увеличении выплат пехотинцам, штурмовым подразделениям и десантникам.

Впоследствии стало известно о новом уровне оплаты для военнослужащих. Правительство приняло постановление, запускающее экспериментальный проект по введению масштабных мотивационных надбавок военнослужащим и новых типов контрактов.