"Стала в два раза меньше": комбриг "К-2" Верес рассказал о сокращении зарплат в ВСУ (видео)
Командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", полковник ВСУ Кирилл Верес, рассказал об уровне текущего денежного обеспечения в армии. По его словам, в настоящее время он получает около 1100 долларов США.
Полковник ВСУ отмечает, что предыдущее повышение зарплат командирам и офицерам было лишь "разовой акцией". Об этом Герой Украины рассказал в интервью журналисту Сергею Пейчеву.
По словам господина Вереса, он был рад тому, что его денежное вознаграждение выросло до 101 тысячи гривен. Однако впоследствии выяснилось, что это была "разовая акция".
"Я считаю, что, если говорить о моем подразделении, то их работа и вознаграждение немного недооценены — это немного некорректно", — говорит полковник ВСУ.
Он подчеркивает, что благодарен за повышение оклада на 10 тыс. грн военнослужащим в тылу, в частности делопроизводителям. Что касается собственного денежного довольствия, то военнослужащий сказал, что его удалось удвоить лишь один раз.
"У меня было 101 тысяча, теперь у меня снова 51 тысяча. Это не значит, что я пошёл и договорился. У всех урезали — и у комбатов, и у заместителей, и у офицеров. Всё, зарплата снова стала вдвое меньше", — честно говорит полковник ВСУ.
Господин Верес, отвечая на вопрос журналиста Сергея Пейчева о жалобах военных на низкое ГЗ, говорит, что "понимает, чего не хватает". Он считает, что уровень выплат военнослужащим должен быть пересмотрен.
Ранее Фокус сообщал о том, как Рада обсуждает вопрос о повышении зарплат украинским военным. В Раде обсуждается инициатива об увеличении выплат пехотинцам, штурмовым подразделениям и десантникам.
Впоследствии стало известно о новом уровне оплаты для военнослужащих. Правительство приняло постановление, запускающее экспериментальный проект по введению масштабных мотивационных надбавок военнослужащим и новых типов контрактов.