"Стала двічі менша": комбриг "К-2" Верес розповів про скорочення зарплат у ЗСУ(відео)

Командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2" полковник ЗСУ Кирило Верес розповів про рівень чинного грошового забезпечення в ЗСУ. За його словами, наразі він отримує в районі 1100 доларів США.

Полковник ЗСУ відзначає, що підйом зарплат для командирів і офіцерів, який був раніше, був лише "одноразовою акцією". Про це Герой України розповів у інтерв'ю журналісту Сергію Пейчеву.

Кирило Верес про ГЗ у Силах Оборони (дивитися від 01:01:34)

За словами пана Вереса, він радів тому, що в нього грошове забезпечення виросло до 101 тисячі гривень. Однак згодом виявилося, що це була "разова акція".

"Я вважаю, якщо говорити за мій підрозділ, то трошки недооцінено — їхня робота та їхня винагорода трошки некоретно це", — каже полковник ЗСУ.

Він підкреслює, що вдячний за підвищення окладу на 10 тис. грн військовим у тилу, зокрема діловодам. Щодо власного грошового забезпечення, то військовик сказав, що підвищення удвічі сталося лише одного разу.

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"У мене була 101 тисяча, тепер у мене знову 51 тисяча. Це не значить, що я домовився. У всіх зняли – і в комбатів, і в заступників, і в офіцерів. Усе, зарплата стала вдвічі менша знову", — чесно говорить полковник ЗСУ.

Пан Верес на запитання журналіста Сергія Пейчева про скарги військових на низьке ГЗ говорить, що "розуміє, що не вистачає". Він вважає, що рівень виплат для військовослужбовців має бути переглянутим.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Рада обговорює підняття зарплат українським військовим. У Раді обговорюють ініціативу щодо збільшення виплат для піхотинців, штурмових підрозділів та десантників.

Згодом стало відомо про новий рівень оплат для вйськових. Уряд ухвалив постанову, яка запускає експериментальний проєкт масштабних мотиваційних доплат військовослужбовцям та нових типів контрактів.