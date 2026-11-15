Прогремело около 30 взрывов: в России атакован военный аэродром, где базируются Су-34

В ночь на 15 ноября беспилотники, возможно, атаковали военный аэродром Ахтубинск в Астраханской области России.

По данным OSINT-аналитиков, на территории объекта прогремело не менее 30 взрывов, после чего возник пожар, сообщает OSINT-канал Exilenova+.

Аналитики опубликовали видео, на котором, вероятно, запечатлены пожар и взрыв боеприпасов на территории аэродрома.

По их данным, под ударом могли оказаться аэродромная инфраструктура, места стоянки боевых самолетов, склады боеприпасов и другие объекты.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что ночью на севере региона якобы сбили 31 беспилотник.

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины пока официально не прокомментировал информацию об атаке.

Что известно об аэродроме Ахтубинск

Аэродром Ахтубинск является местом базирования 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ. Это один из основных центров испытаний и оценки новых образцов военной авиационной техники и вооружения. Россия использует этот аэродром для базирования истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты оккупанты применяют для нанесения ударов управляемыми авиабомбами по территории Украины.

Видео дня

Предыдущая атака на аэродром произошла 20 августа. Тогда, по данным Генштаба, был повреждён самолёт Су-34.

Аэродром расположен примерно в 650 километрах от линии боевого столкновения.

Напомним, 8 октября в Казани после объявления об угрозе атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар в промышленном парке — местные жители сообщали, что дым охватил всю промышленную зону.

Кроме того, Фокус сообщал, что в ночь на 8 октября было совершено нападение на Салаватский НПЗ в Башкортостане, принадлежащий компании "Газпром".