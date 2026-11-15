Пролунало близько 30 вибухів: у Росії атакували військовий аеродром, де базуються Су-34

У ніч проти 15 листопада безпілотники могли атакувати військовий аеродром Ахтубінськ в Астраханській області Росії.

За інформацією OSINT-аналітиків, на території об'єкта пролунало щонайменше 30 вибухів, після чого виникла пожежа, повідомляє OSINT-канал Exilenova+.

Аналітики опублікували відео, на якому, ймовірно, зафіксовано пожежу та детонацію боєприпасів на території аеродрому.

За їхніми даними, під ударом могли опинитися аеродромна інфраструктура, місця стоянки бойових літаків, склади боєприпасів та інші об'єкти.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін заявив, що вночі на півночі регіону нібито збили 31 безпілотник.

Генеральний штаб Збройних сил України наразі офіційно не коментував інформацію про атаку.

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Що відомо про аеродром Ахтубінськ

Аеродром Ахтубінськ є місцем базування 929-го Державного льотно-випробувального центру Міністерства оборони РФ. Це один з основних центрів випробування та оцінки нових зразків військової авіаційної техніки й озброєння. Росія використовує цей аеродром для базування винищувачів-бомбардувальників Су-34. Ці літаки окупанти застосовують для ударів керованими авіабомбами по території України.

Попередня атака на аеродром відбулася 20 серпня. Тоді, за інформацією Генштабу, було пошкоджено літак Су-34.

Аеродром розташований приблизно за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, 8 жовтня в Казані після оголошення загрози атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа в промисловому парку — місцеві жителі повідомляли, що димом затягнуло всю промислову зону.

Також Фокус писав, що в ніч на 8 жовтня було здійснено напад на Салаватський НПЗ у Башкортостані, який належить компанії "Газпром".