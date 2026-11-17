Утром 17 ноября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне во второй раз за ночь нанесли удар по столице баллистическими ракетами.

Около 05:35 по всей Украине начала распространяться воздушная тревога "красного" уровня: Военно-воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет с северного направления. Через несколько минут военные сообщили о движении высокоскоростных целей через Черниговскую область в направлении Киевской области, откуда баллистические ракеты взяли курс на Киев.

Вскоре в Киеве раздались взрывы, сообщили корреспонденты Фокуса и местные СМИ.

Мониторинговые каналы сообщили, что россияне запустили как минимум 2 баллистические ракеты по Киеву. По предварительным данным OSINT-аналитиков, целью вражеского обстрела столицы были мосты, которые россияне пытались атаковать в прошлый раз. Однако официальной информации по этому поводу на момент публикации не было.

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