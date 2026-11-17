С 16:27 по местному времени во всем воздушном пространстве Молдовы ввели ограничения на полеты в целях безопасности.

Причиной стал беспилотник типа "Шахед" (Shahed) или "Герань-2", который двигался с юга в сторону сектора Ботаника на юго-востоке Кишинева, сообщает Euronews România со ссылкой на информацию Центра воздушных операций Национальной армии.

По данным Digi24, ударный беспилотник типа "Герань-2" дважды входил в воздушное пространство Молдовы на фоне массированных атак РФ по Украине. Журналисты телеканала TV8 заметили летательный аппарат в столичном секторе Пошта Веке (Poșta Veche), прямо над зданием своей редакции.

Согласно заявлению Министерства обороны, впервые беспилотник вошел в воздушное пространство Республики Молдова в 15:49 со стороны населенного пункта Гребеники (Одесская область, Украина) и направившись в сторону Тирасполя (Приднестровский регион).

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Затем дрон вылетел из страны в направлении населенного пункта Славяносербка (Одесская область). В 16:02 тот же беспилотник снова вошел в воздушное пространство Республики Молдова — со стороны населенного пункта Великоплоское (Одесская область) — и направился в сторону села Малаешты в Криулянском районе.

Центр воздушных операций Национальной армии Республики Молдова продолжает осуществлять мониторинг национального воздушного пространства. Власти призывают граждан в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов или обломков подозрительных летательных аппаратов не приближаться к ним, не прикасаться к ним и не перемещать их, поскольку они могут содержать взрывоопасные компоненты.

Кроме того, людей просят отойти на безопасное расстояние, воздержаться от использования телефонов вблизи подозрительных объектов и незамедлительно позвонить в экстренную службу 112, покинув опасную зону.

Днем ранее российские дроны едва не пересекли границу с Румынией. В ночь с понедельника, 16 ноября, на вторник, 17 ноября, система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила четыре воздушные цели примерно в 4 километрах к востоку от города Вилково (Украина), а затем еще семь целей — примерно в 10 километрах к северо-востоку от города Измаил (Одесская область), недалеко от границы с Румынией.

Два самолета F-16 ВВС Румынии, находившиеся на дежурстве по охране воздушного пространства, поднялись в небо с 86-й авиабазы ​​в Фетешти.

Напомним, в РФ заявляют, что Молдова готовится воевать с Россией.

Также сообщалось, что Молдова больше не будет закупать российский газ.