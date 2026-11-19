В оккупированной Керчи прогремела серия мощных взрывов. Сообщается о ракетном обстреле Крымского моста и возможных попаданиях по железнодорожной части объекта.

Этой ночью Крымский мост вновь подвергся ракетному обстрелу, сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.

Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил со ссылкой на очевидцев, что, по предварительным данным, по железнодорожной линии Крымского моста было нанесено как минимум два ракетных удара. Однако на момент публикации эти данные не были подтверждены.

Кадры ракетного обстрела Крымского моста этой ночью

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