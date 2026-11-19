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Кримський міст знову під атакою: повідомляють про ракетні удари по залізничній частині (відео)
В окупованій Керчі пролунала серія потужних вибухів. Повідомляють про ракетну атаку на Кримський міст і можливі влучання по залізничній частині об'єкта.
Цієї ночі Кримський міст було знову атаковано ракетами, повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.
Моніторинговий канал "Кримський вітер" інформував з посиланням на очевидців, що, попередньо, сталося щонайменше два ракетні удари по залізничній дорозі Кримського мосту. Проте ці дані на момент публікації не були підтверджені.
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