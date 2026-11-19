В окупованій Керчі пролунала серія потужних вибухів. Повідомляють про ракетну атаку на Кримський міст і можливі влучання по залізничній частині об'єкта.

Цієї ночі Кримський міст було знову атаковано ракетами, повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

Моніторинговий канал "Кримський вітер" інформував з посиланням на очевидців, що, попередньо, сталося щонайменше два ракетні удари по залізничній дорозі Кримського мосту. Проте ці дані на момент публікації не були підтверджені.

Кадри ракетної атаки на Кримський міст цієї ночі

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