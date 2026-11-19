Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские спецслужбы уже несколько раз пытались организовать покушения на него. Несмотря на предупреждения украинских спецслужб об угрозах, глава государства не хочет жить в постоянном страхе за свою жизнь.

Об этом Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News.

Во время беседы журналист Ричард Энгель спросил президента, не боится ли он, что Владимир Путин может отдать приказ убить его в ответ на украинские удары с большого расстояния по территории России.

Зеленский отметил, что осознает опасность, связанную с его работой во время войны. По его словам, украинские военные также ежедневно рискуют погибнуть, но продолжают бороться за свою страну и будущее следующих поколений.

"Мы сейчас находимся в состоянии войны и понимаем, что можем погибнуть. Многие военные живут и сражаются, осознавая это. Они сражаются за нашу страну, за жизнь наших детей и внуков, за их будущее", — сказал президент.

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Когда журналист поинтересовался, готов ли Зеленский умереть ради жизни Украины, глава государства ответил, что просто делает то, что должен делать президент.

Он также рассказал, что украинские разведчики, представители сил безопасности и охрана регулярно предупреждают его о возможных покушениях. В связи с этим ему рекомендуют менять планы на день и на ночь и усиливать меры безопасности.

Однако Зеленский подчеркнул, что не может постоянно жить в условиях угрозы своей жизни.

"Но я не могу так жить. Иначе это будет не та жизнь, за которую мы боремся. Мы боремся за свободу", — подытожил президент.

Ранее стало известно о попытке пенсионера убить Зеленского на территории Польши.

Кроме того, сообщалось, что российские агенты проникли в охрану Зеленского и планировали убийство Буданова.