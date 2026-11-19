Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські спецслужби вже кілька разів намагалися організувати замахи на нього. Попри попередження українських спецслужб про загрози, глава держави не хоче жити в постійному страху за власне життя.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

Під час розмови журналіст Річард Енгель запитав президента, чи боїться він, що Володимир Путін може наказати його вбити у відповідь на українські далекобійні удари по території Росії.

Зеленський зазначив, що усвідомлює небезпеку, пов’язану з його роботою під час війни. За його словами, українські військові також щодня ризикують загинути, але продовжують боротися за свою країну та майбутнє наступних поколінь.

"Ми зараз на війні й розуміємо, що можемо загинути. Багато військових живуть і воюють, усвідомлюючи це. Вони борються за нашу країну, за життя наших дітей та онуків, за їхнє майбутнє", — сказав президент.

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Коли журналіст уточнив, чи готовий Зеленський померти заради життя України, глава держави відповів, що просто виконує те, що має робити президент.

Він також розповів, що українські розвідники, представники сил безпеки та охорона регулярно попереджають його про можливі замахи. Через це йому рекомендують змінювати плани на день і ніч та посилювати заходи безпеки.

Однак Зеленський наголосив, що не може постійно жити з огляду на загрозу власному життю.

"Але я не можу так жити. Інакше це буде не те життя, за яке ми боремося. Ми боремося за свободу", — підсумував президент.

Раніше стало відомо про спробу пенсіонера вбити Зеленського на території Польщі.

Крім того, повідомлялося, що російські агенти проникли до охорони Зеленського та планували вбивство Буданова.