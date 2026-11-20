В каждом обществе есть ничтожный процент людей с девиациями. РФ — уникальная страна: здесь процент нормальных людей почти на уровне статистической погрешности по сравнению с долей девиантных, как показало исследование "Левада-центра".

Девиация — социологическое и психологическое понятие, обозначающее отклонение поведения от принятых в обществе норм. Издание The Moscow Times опубликовало результаты социологического исследования "Левада-центра", согласно которому 90% опрошенных не видят вины России в гибели украинцев и разрушении украинских городов. Во всём обвиняют Украину, США и НАТО.

Лишь 6% россиян считают РФ ответственной за гибель людей в Украине. Социолог Лев Гудков назвал такие результаты проявлением "моральной катастрофы" российского общества.

Ответы участников опроса распределились следующим образом:

65 % возлагают ответственность на США и страны НАТО;

11% считают ответственной Украину;

6% называют ответственной Россию.

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Социологи также спрашивали респондентов, чувствуют ли они личную ответственность за гибель людей и разрушения в Украине.

Ответы были следующими:

11 % считают, что несут такую ответственность;

57% ответили отрицательно;

25% заявили, что в определенной степени чувствуют ответственность.

Сколько человек погибли и пострадали из-за войны

Результаты опроса особенно резко контрастируют с масштабами разрушений и человеческих потерь, которые понесла Украина после полномасштабного вторжения России.

По оценкам американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), совокупные потери российских и украинских вооруженных сил в виде убитых, раненых и пропавших без вести к лету 2026 года превысили 2 млн человек. Это оценка военных потерь обеих сторон, а не количества погибших.

Кроме того, ООН ведет учет погибших и раненых среди гражданского населения Украины.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, по состоянию на ноябрь 2026 года подтверждена гибель 17 994 гражданских лиц, ещё 57 854 человека получили ранения с начала полномасштабного вторжения. Организация отмечает, что фактическое число пострадавших может быть больше из-за невозможности проверить все случаи, в частности на оккупированных территориях.

Сколько жилых домов разрушено в Украине

Согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), обнародованным по итогам оценки 2025 года, в Украине было повреждено или разрушено более 236 тысяч зданий, а количество пострадавших жилых единиц превысило 2,5 млн.

Кроме того, Украина остается одной из самых загрязненных взрывоопасными предметами стран мира. Минная опасность затрудняет возвращение людей в освобожденные населенные пункты, использование сельскохозяйственных земель и восстановление инфраструктуры.

Что известно об отношении россиян к ответственности за войну ранее

Нежелание значительной части российского общества признавать ответственность за последствия войны фиксировалось и в предыдущих социологических исследованиях.

В частности, в июле 2024 года "Левада-центр" обнародовал результаты опроса, согласно которым 65 % россиян возлагали ответственность за гибель людей и разрушения в Украине на США и страны НАТО. Лишь 6% называли ответственной Россию.

Еще одно исследование, результаты которого Фокус опубликовал в январе 2024 года, показало, что лишь треть опрошенных россиян признавала свою моральную ответственность за гибель украинцев и разрушения. Подробнее — о результатах опроса россиян о личной ответственности за войну.

Ранее "Фокус" также писал, что большинство россиян поддерживало войну против Украины, но при этом не чувствовало моральной ответственности за гибель мирных жителей.