У кожному суспільстві є мізерний процент людей з девіаціями. РФ — унікальна країна — тут процент нормальних людей майже на рівні статистичної погрішності на фони девіантних, показало дослідження "Левада-центру".

Девіація — соціологічне та психологічне поняття, яке означає відхилення поведінки від прийнятих у суспільстві норм. Видання The Moscow Times опублікувало результати соцдослідження "Левада-центру", згідно з яким 90% опитаних не бачать провини Росії в загибелі українців та руйнуванні українських міст. У всьому звинувачують Україну, США та НАТО.

Лише 6% росіян вважають РФ відповідальною за загибель людей в Україні. Соціолог Лев Гудков назвав такі результати проявом "моральної катастрофи" російського суспільства.

Відповіді учасників опитування розподілилися так:

65% покладають відповідальність на США та країни НАТО;

11% вважають відповідальною Україну;

6% називають відповідальною Росію.

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Соціологи також запитували респондентів, чи відчувають вони особисту відповідальність за загибель людей і руйнування в Україні.

Відповіді були такими:

11% вважають, що несуть таку відповідальність;

57% відповіли негативно;

25% заявили, що відчувають відповідальність певною мірою.

Скільки людей загинули та постраждали через війну

Результати опитування особливо контрастують із масштабами руйнувань та людських втрат, яких зазнала Україна після повномасштабного вторгнення Росії.

За оцінками американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), сукупні втрати російської та української армій убитими, пораненими й зниклими безвісти до літа 2026 року перевищили 2 млн осіб. Це оцінка військових втрат обох сторін, а не кількості загиблих.

Окремо ООН веде облік загиблих і поранених серед цивільного населення України.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, станом на листопад 2026 року підтверджено загибель 17 994 цивільних, ще 57 854 людини отримали поранення від початку повномасштабного вторгнення. Організація наголошує, що фактична кількість постраждалих може бути більшою через неможливість перевірити всі випадки, зокрема на окупованих територіях.

Скільки житла зруйновано в Україні

За інформацією Міжнародної організації з міграції (МОМ), оприлюдненими за результатами оцінювання 2025 року, в Україні було пошкоджено або зруйновано понад 236 тисяч будівель, а кількість постраждалих житлових одиниць перевищила 2,5 млн.

Крім того, Україна залишається однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами країн світу. Мінна небезпека ускладнює повернення людей до звільнених населених пунктів, використання сільськогосподарських земель та відновлення інфраструктури.

Що відомо про ставлення росіян до відповідальності за війну раніше

Небажання значної частини російського суспільства визнавати відповідальність за наслідки війни фіксували й попередні соціологічні дослідження.

Зокрема, у липні 2024 року "Левада-центр" оприлюднив результати опитування, згідно з якими 65% росіян покладали відповідальність за загибель людей та руйнування в Україні на США і країни НАТО. Лише 6% називали відповідальною Росію.

Ще одне дослідження, результати якого Фокус публікував у січні 2024 року, показало, що лише третина опитаних росіян визнавала власну моральну відповідальність за загибель українців і руйнування. Детальніше — про результати опитування росіян щодо особистої відповідальності за війну.

Раніше Фокус також писав, що більшість росіян підтримувала війну проти України, але водночас не відчувала моральної відповідальності за загибель мирних жителів.