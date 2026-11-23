Тактические продвижения отдельных подразделений Сил обороны Украины в Курской области не свидетельствуют о начале масштабного наступления и не меняют ситуацию на оперативном уровне.

Об этом заявил старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

По словам военного, украинские подразделения продвигаются на отдельных участках, чтобы улучшить своё тактическое положение. Он подчеркнул, что такие действия не следует представлять как масштабную наступательную операцию, ведь речь идёт о локальных изменениях на фронте.

Алекс также обратил внимание на ситуацию вдоль границы в Харьковской и Сумской областях, где линия боевого столкновения не совпадает с государственной границей. По его словам, на украинской стороне есть населенные пункты, занятые российскими войсками, причем часть из них не отображается даже на картах OSINT-аналитиков.

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Учитывая это, военный считает, что тактические продвижения украинских подразделений не привели к изменениям на оперативном уровне.

Напомним, украинские военные, возможно, взяли под контроль населенный пункт Новый Путь в Курской области РФ, расположенный менее чем в километре от международной границы. По данным американского Института изучения войны (ISW), ВСУ также продолжали удерживать позиции к юго-западу от Глушкова.

Кроме того, на севере Сумской области российские военные вновь пытаются проникнуть на украинскую территорию через газопровод "Уренгой — Помары — Ужгород", продвигаясь со стороны Суджи. По оценке ISW, наступательные действия оккупантов 20–21 сентября не позволили им продвинуться вперёд.