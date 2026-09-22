Две попытки за неделю по трубе: как россияне пытаются пробираться на север Сумской области, – ISW

На севере Сумской области оккупанты в очередной раз пытаются прорваться через газопровод "Уренгой — Помары — Ужгород" из Суджи. По данным ISW, наступательные действия россиян 20–21 сентября не принесли им никакого продвижения.

Российские войска вновь используют газопровод, чтобы проникнуть из Курской области на север Сумской области. Несмотря на наступательные действия 20 и 21 сентября, продвинуться в этом направлении оккупантам не удалось, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

20 сентября представитель 8-го воздушно-десантного корпуса ВСУ сообщил, что, не добившись успеха в Сумской области, россияне вернулись к прежней практике. Они вновь передвигаются по газопроводу "Уренгой – Помары – Ужгород", который соединяет Сумскую область с Суджей в Курской области.

За последнюю неделю враг дважды пытался пробраться через эту трубу. В ISW, со своей стороны, зафиксировали как минимум две таких попытки проникновения с 13 сентября. В одной из них участвовала группа численностью до взвода.

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Стоит отметить, что "Уренгой — Помары — Ужгород" является одним из крупнейших магистральных экспортных газопроводов в мире. Он был построен ещё во времена СССР в 1982–1983 годах для транспортировки природного газа из Западной Сибири в страны Центральной и Западной Европы. Общая протяженность трубопровода составляет 4 451 км, из них 1 160 км пролегают по территории Украины, где газопровод является важной частью газотранспортной системы.

Напомним, что Силы обороны освободили от оккупантов населенные пункты в Лиманской городской общине Донецкой области. Украинские военные продвинулись в рамках операции "Вивальди".

Кроме того, украинский дрон-перехватчик Sting S в ходе боевых испытаний уничтожил российский реактивный беспилотник "Герань-5". Украина тестирует новое поколение перехватчиков для борьбы с высокоскоростными ударными дронами РФ.